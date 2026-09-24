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Владимир Кузьмин - Динамик '83 (Возьми С Собой) (Lp+Постер) (4680068804442) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Владимир Кузьмин - Динамик '83 (Возьми С Собой) (Lp+Постер) (4680068804442) виниловая пластинка

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Владимир Кузьмин - Динамик &#039;83 (Возьми С Собой) (Lp+Постер) (4680068804442) виниловая пластинка - фото 1
Владимир Кузьмин - Динамик &#039;83 (Возьми С Собой) (Lp+Постер) (4680068804442) виниловая пластинка - фото 2
Владимир Кузьмин - Динамик &#039;83 (Возьми С Собой) (Lp+Постер) (4680068804442) виниловая пластинка - фото 3
Владимир Кузьмин - Динамик &#039;83 (Возьми С Собой) (Lp+Постер) (4680068804442) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Владимир Кузьмин
Альбом (сингл)
Динамик '83
Жанр
Русский рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Владимир Кузьмин - Динамик &#039;83 (Возьми С Собой) (Lp+Постер) (4680068804442) виниловая пластинка - фото 1
  • Владимир Кузьмин - Динамик &#039;83 (Возьми С Собой) (Lp+Постер) (4680068804442) виниловая пластинка - фото 2
  • Владимир Кузьмин - Динамик &#039;83 (Возьми С Собой) (Lp+Постер) (4680068804442) виниловая пластинка - фото 3
  • Владимир Кузьмин - Динамик &#039;83 (Возьми С Собой) (Lp+Постер) (4680068804442) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 810 руб. 
Начислим 104 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718389
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Загружаем...
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Загружаем...
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Владимир Кузьмин - Динамик '83 (Возьми С Собой) (Lp+Постер) (4680068804442) виниловая пластинка
2 810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068804442]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Владимир Кузьмин
Альбом (сингл)
Динамик '83
Жанр
Русский рок
Трек-лист
В Поисках Света, Голос, Кикимора, Мне Стены Говорят, Огонь (Обойдет Стороной Суета), Еще Вчера, Динамик (Инструментал), Пароход, Далеко Не Залетай (Воробей), Сегодня В Нашем Клубе, Коломбина
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Владимир Кузьмин - Динамик '83 (Возьми С Собой) (Lp+Постер) (4680068804442) виниловая пластинка

Номерной альбом всеми известного и любимого музыканта Владимира Кузьмина. Динамик - Возьми С Собой (1983). В период с 1982 по 1983 год проблем была масса - ансамбли бесконечно прослушивали, расформировывали, запрещали - фактически лишали музыкантов официального заработка, "предлагая" неофициальный. Но ДИНАМИК жил. И почти ежедневно из-под пера Кузьмина выходили новые песни.



Теги товара: Русский рок

Отзывы о товаре Владимир Кузьмин - Динамик '83 (Возьми С Собой) (Lp+Постер) (4680068804442) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068804442]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Владимир Кузьмин
Альбом (сингл)
Динамик '83
Жанр
Русский рок
Трек-лист
В Поисках Света, Голос, Кикимора, Мне Стены Говорят, Огонь (Обойдет Стороной Суета), Еще Вчера, Динамик (Инструментал), Пароход, Далеко Не Залетай (Воробей), Сегодня В Нашем Клубе, Коломбина
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Россия
Описание
Номерной альбом всеми известного и любимого музыканта Владимира Кузьмина. Динамик - Возьми С Собой (1983). В период с 1982 по 1983 год проблем была масса - ансамбли бесконечно прослушивали, расформировывали, запрещали - фактически лишали музыкантов официального заработка, "предлагая" неофициальный. Но ДИНАМИК жил. И почти ежедневно из-под пера Кузьмина выходили новые песни.


Теги товара: Русский рок
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Владимир Кузьмин - Динамик '83 (Возьми С Собой) (Lp+Постер) (4680068804442) виниловая пластинка - купить по цене 2810 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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