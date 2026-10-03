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Тонер-картридж TK-5135M для TASKalfa 352ci купить с доставкой в Москве
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Тонер-картридж TK-5135M для TASKalfa 352ci

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Тонер-картридж TK-5135M для TASKalfa 352ci
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Поддерживаемые модели принтеров
для TASKalfa 352ci
Цвет
пурпурный
Ресурс печати, копий
5000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 632046
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Характеристики

Бренд
Kyocera
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Поддерживаемые модели принтеров
для TASKalfa 352ci
Цвет
пурпурный
Ресурс печати, копий
5000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
981

Описание товара Тонер-картридж TK-5135M для TASKalfa 352ci

Kyocera TK-5135M - 1T02PABNL0 картридж лазерный для Kyocera TASKalfa 352ci.

Отзывы о товаре Тонер-картридж TK-5135M для TASKalfa 352ci




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Характеристики
Бренд
Kyocera
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Поддерживаемые модели принтеров
для TASKalfa 352ci
Цвет
пурпурный
Ресурс печати, копий
5000
Страна производитель
Китай
Описание
Kyocera TK-5135M - 1T02PABNL0 картридж лазерный для Kyocera TASKalfa 352ci.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тонер-картридж TK-5135M для TASKalfa 352ci - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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