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Термопаста ExeGate ETT-2WMK Standard шприц 30г (EX282353RUS) купить с доставкой в Москве
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Термопаста ExeGate ETT-2WMK Standard шприц 30г (EX282353RUS)

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Термопаста ExeGate ETT-2WMK Standard шприц 30г (EX282353RUS) - фото 1
Термопаста ExeGate ETT-2WMK Standard шприц 30г (EX282353RUS) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термопаста
  • Термопаста ExeGate ETT-2WMK Standard шприц 30г (EX282353RUS) - фото 1
  • Термопаста ExeGate ETT-2WMK Standard шприц 30г (EX282353RUS) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-54%
240 руб.  520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 625725
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Термопаста
Размеры в упаковке, см
27х7х3
Вес, г.
140

Описание товара Термопаста ExeGate ETT-2WMK Standard шприц 30г (EX282353RUS)

Теплопроводность, Вт/(м•К): &gt;1,63 Удельный веc, г/см3: 2 Вязкость, пуаз: 1000 Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом•см: 1.0*10(12) Рабочая температура, : -30~280 Состав: Силиконовые соединения 35%, Углеродные соединения 45%, Соединения оксидов металла20% Цвет: Белый Упаковка: Шприц Комплектация: Лопатка Вес, г: 30 Срок хранения: 48 месяцев

Отзывы о товаре Термопаста ExeGate ETT-2WMK Standard шприц 30г (EX282353RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Термопаста
Описание
Теплопроводность, Вт/(м•К): &gt;1,63 Удельный веc, г/см3: 2 Вязкость, пуаз: 1000 Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом•см: 1.0*10(12) Рабочая температура, : -30~280 Состав: Силиконовые соединения 35%, Углеродные соединения 45%, Соединения оксидов металла20% Цвет: Белый Упаковка: Шприц Комплектация: Лопатка Вес, г: 30 Срок хранения: 48 месяцев
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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