Термопрокладка PSYXI PSP05 40х80х1.0 мм 13.8 Вт/мК (PSP05408010)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Термопрокладка PSYXI PSP05 40х80х1.0 мм 13.8 Вт/мК (PSP05408010)
Термопрокладка PSYXI PSP-05 — универсальное решение для эффективного отвода тепла в электронных устройствах, где критически важны стабильность и безопасность. Гибкая структура адаптируется к микронеровностям поверхностей, создавая плотный контакт без воздушных зазоров. Электробезопасность — не проводит ток, исключает паразитные помехи. Отсутствие ёмкостных эффектов делает термопрокладку незаменимой в высокочастотных схемах, где паразитные помехи могут нарушить работу устройства. Доступна в разных толщинах (1,0 и 2,0 мм). Подходит для процессоров, транзисторов, LED-драйверов и других компонентов с высокой теплоотдачей. Обеспечивает равномерный отвод тепла, продлевая срок службы оборудования.
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