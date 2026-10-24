Накопитель SSD ExeGate Next Series 480GB (EX282316RUS)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
480
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
1500
Скорость записи, Мб/с
1100
Максимальный ресурс записи (TBW)
160
Энергопотребление
3.3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 240 руб.
В наличии
Код товара: 625438
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
7 240 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
до 1000
Объем SSD (диапазон)
от 400 до 512 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 1000 до 2500
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 1000 до 2500
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
480
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
1500
Скорость записи, Мб/с
1100
Максимальный ресурс записи (TBW)
160
Время наработки на отказ, час
2000000
DRAM буфер
нет
Энергопотребление
3.3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х1
Вес, г.
10
Описание товара Накопитель SSD ExeGate Next Series 480GB (EX282316RUS)
M.2 накопитель ExeGate Next KC2000TP480 обладает компактными размерами и не займет много места на материнской плате. Он подключается к разъему M.2, поэтому отличается широкой совместимостью с настольными и портативными компьютерами. Диск функционирует со скоростью в пределах показателя 1500 Мбайт/сек в режиме считывания информации. Установка данного диска помогает существенно повысить скорость выполнения различных вычислительных процессов. Объем накопителя ExeGate Next KC2000TP480 составляет 480 ГБ, что позволяет хранить большое количество документов и файлов.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
SSD накопители
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
до 1000
Объем SSD (диапазон)
от 400 до 512 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 1000 до 2500
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 1000 до 2500
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
480
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
1500
Скорость записи, Мб/с
1100
Развернуть
Максимальный ресурс записи (TBW)
160
Время наработки на отказ, час
2000000
DRAM буфер
нет
Энергопотребление
3.3
Страна производитель
Китай
M.2 накопитель ExeGate Next KC2000TP480 обладает компактными размерами и не займет много места на материнской плате. Он подключается к разъему M.2, поэтому отличается широкой совместимостью с настольными и портативными компьютерами. Диск функционирует со скоростью в пределах показателя 1500 Мбайт/сек в режиме считывания информации. Установка данного диска помогает существенно повысить скорость выполнения различных вычислительных процессов. Объем накопителя ExeGate Next KC2000TP480 составляет 480 ГБ, что позволяет хранить большое количество документов и файлов.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Теги товара: TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, 160 ТБ, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, 480 ГБ
Купить Накопитель SSD ExeGate Next Series 480GB (EX282316RUS) - по цене 7240 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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