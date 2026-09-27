Блок питания ExeGate 500W 500PPH-OEM ATX black (EX280577RUS-OEM)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
500
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
4х(6+2) pin
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 560 руб.
В наличии
Код товара: 625150
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 560 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
500
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
4х(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х12
Вес, кг.
1.92
Описание товара Блок питания ExeGate 500W 500PPH-OEM ATX black (EX280577RUS-OEM)
Блок питания комплектуется фиксированными плоскими черными кабелями, которые незаметны, гибки и легко манипулируются при укладке проводов в собираемом компьютере, занимая при этом меньше места в системе; он также оснащен APFC и построен на архитектуре Dual Forward.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: Bronze, 2 x 4+4-pin, ATX, Немодульный, 500W
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 450 руб.613 руб. в СплитБлок питания FORMULA ATX 650W ECO-650
-
В наличииЦена 2 460 руб.615 руб. в СплитБлок питания Powerman 500W PM-500ATX-F (6136308) Black
-
В наличииЦена 2 470 руб.618 руб. в СплитБлок питания Powerman 600W PM-600ATX-F-BL (6128219) Black
-
В наличииЦена 2 470 руб.618 руб. в СплитБлок питания Powerman Power Supply 600W PM-600ATX-F-BL (614309...
-
В наличииЦена 2 480 руб.620 руб. в СплитБлок питания Ginzzu 700W PC700
-
В наличииЦена 2 480 руб.620 руб. в СплитБлок питания ExeGate 400W F400AS (EX292233RUS)
-
В наличииЦена 2 490 руб.623 руб. в СплитБлок питания FORMULA ATX 500W VX PLUS
-
В наличииЦена 2 520 руб.630 руб. в СплитБлок питания ExeGate 600W RM-600ADS (EX174459RUS)
-
В наличииЦена 2 600 руб.650 руб. в СплитБлок питания FORMULA 500W Retail VX PLUS 500 ATX v2.3 Haswell
-
В наличииЦена 2 620 руб.655 руб. в СплитБлок питания Deepcool ATX 350W PF350 80 PLUS RTL
-
В наличииЦена 2 640 руб.660 руб. в СплитБлок питания 1stPlayer PS-500FK 500W
-
В наличииЦена 2 640 руб.660 руб. в СплитБлок питания ExeGate 600W 600PPH-OEM ATX black (EX280578RUS-OEM)
Бренд
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
500
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
4х(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Развернуть
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Блок питания комплектуется фиксированными плоскими черными кабелями, которые незаметны, гибки и легко манипулируются при укладке проводов в собираемом компьютере, занимая при этом меньше места в системе; он также оснащен APFC и построен на архитектуре Dual Forward.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: Bronze, 2 x 4+4-pin, ATX, Немодульный, 500W
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: Bronze, 2 x 4+4-pin, ATX, Немодульный, 500W
Блок питания ExeGate 500W 500PPH-OEM ATX black (EX280577RUS-OEM) - купить по цене 2560 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Блок питания ExeGate 500W 500PPH-OEM ATX black (EX280577RUS-OEM)