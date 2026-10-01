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Рефлектор Zhiyun с рассеивателем для Molus G60 и X100 (EX1H03) купить с доставкой в Москве
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Рефлектор Zhiyun с рассеивателем для Molus G60 и X100 (EX1H03)

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Рефлектор Zhiyun с рассеивателем для Molus G60 и X100 (EX1H03) - фото 1
Рефлектор Zhiyun с рассеивателем для Molus G60 и X100 (EX1H03) - фото 2
Рефлектор Zhiyun с рассеивателем для Molus G60 и X100 (EX1H03) - фото 3
Рефлектор Zhiyun с рассеивателем для Molus G60 и X100 (EX1H03) - фото 4
Рефлектор Zhiyun с рассеивателем для Molus G60 и X100 (EX1H03) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рассеиватель
  • Рефлектор Zhiyun с рассеивателем для Molus G60 и X100 (EX1H03) - фото 1
  • Рефлектор Zhiyun с рассеивателем для Molus G60 и X100 (EX1H03) - фото 2
  • Рефлектор Zhiyun с рассеивателем для Molus G60 и X100 (EX1H03) - фото 3
  • Рефлектор Zhiyun с рассеивателем для Molus G60 и X100 (EX1H03) - фото 4
  • Рефлектор Zhiyun с рассеивателем для Molus G60 и X100 (EX1H03) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 621508
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Характеристики

Бренд
Zhiyun
Тип товара
Рассеиватель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х16х9
Вес, г.
100

Описание товара Рефлектор Zhiyun с рассеивателем для Molus G60 и X100 (EX1H03)

Рефлектор Zhiyun с рассеивателем (EX1H03) - светоформирующая насадка с полусферическим рассеивателем и креплением ZY Mount для осветителей Zhiyun MOLUS G60, Zhiyun MOLUS X100.

Отзывы о товаре Рефлектор Zhiyun с рассеивателем для Molus G60 и X100 (EX1H03)




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Характеристики
Бренд
Zhiyun
Тип товара
Рассеиватель
Страна производитель
Китай
Описание
Рефлектор Zhiyun с рассеивателем (EX1H03) - светоформирующая насадка с полусферическим рассеивателем и креплением ZY Mount для осветителей Zhiyun MOLUS G60, Zhiyun MOLUS X100.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Рефлектор Zhiyun с рассеивателем для Molus G60 и X100 (EX1H03) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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