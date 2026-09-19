Рефлектор Godox RFT-13 Pro 65°
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рефлектор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 391378
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Рефлектор
Угол рассеяния
65°
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х22х22
Вес, г.
300
Описание товара Рефлектор Godox RFT-13 Pro 65°
Рефлектор Godox RFT-13 Pro 65° разработан для осветителей и вспышек, оснащенных креплением Bowens. Диаметр 21 см, угол рассеяния 65°. Обеспечивает высокую производительность и равномерное распределение светового пучка
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Рефлектор Godox RFT-13 Pro 65° разработан для осветителей и вспышек, оснащенных креплением Bowens. Диаметр 21 см, угол рассеяния 65°. Обеспечивает высокую производительность и равномерное распределение светового пучка
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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