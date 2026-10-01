Монитор Asus VA24DQSB 23.8" black (90LM054L-B02370)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Монитор Asus VA24DQSB 23.8" black (90LM054L-B02370)
ASUS VA24DQSB – это современный монитор с диагональю 23.8” и разрешением Full-HD. Его IPS-панель, выполненная в безрамочном корпусе, обеспечивает широкие углы обзора, а поддержка адаптивной синхронизации Adaptive-Sync при частоте обновления экрана до 75 Гц повышает качество изображения при показе динамичных сцен в фильмах и играх. Данная модель также обладает прекрасной эргономикой, поскольку в ней реализованы технологии фильтрации синего света и минимизации мерцания, сертифицированные независимой лабораторией T?V Rheinland, а функциональная подставка дает возможность гибко задавать положение экрана в пространстве.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, lg 27"
Теги товара: с колонками
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, lg 27"
Теги товара: с колонками
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