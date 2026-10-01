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Монитор Asus VA24DQSB 23.8" black (90LM054L-B02370) купить с доставкой в Москве
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Монитор Asus VA24DQSB 23.8" black (90LM054L-B02370)

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Монитор Asus VA24DQSB 23.8&quot; black (90LM054L-B02370) - фото 1
Монитор Asus VA24DQSB 23.8&quot; black (90LM054L-B02370) - фото 2
Монитор Asus VA24DQSB 23.8&quot; black (90LM054L-B02370) - фото 3
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Монитор Asus VA24DQSB 23.8&quot; black (90LM054L-B02370) - фото 7
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Монитор Asus VA24DQSB 23.8&quot; black (90LM054L-B02370) - фото 9
Монитор Asus VA24DQSB 23.8&quot; black (90LM054L-B02370) - фото 10
Монитор Asus VA24DQSB 23.8&quot; black (90LM054L-B02370) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мониторы
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Покрытие экрана
антибликовое
Тип матрицы
IPS
Разрешение матрицы, Мпикс
1920x1080
Соотношение сторон
16:09
Контрастность
1000:1, динамическая - 100000000:1
Частота обновления, Гц
75
Яркость
250 кд/м2
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  • Монитор Asus VA24DQSB 23.8&quot; black (90LM054L-B02370) - фото 2
  • Монитор Asus VA24DQSB 23.8&quot; black (90LM054L-B02370) - фото 3
  • Монитор Asus VA24DQSB 23.8&quot; black (90LM054L-B02370) - фото 4
  • Монитор Asus VA24DQSB 23.8&quot; black (90LM054L-B02370) - фото 5
  • Монитор Asus VA24DQSB 23.8&quot; black (90LM054L-B02370) - фото 6
  • Монитор Asus VA24DQSB 23.8&quot; black (90LM054L-B02370) - фото 7
  • Монитор Asus VA24DQSB 23.8&quot; black (90LM054L-B02370) - фото 8
  • Монитор Asus VA24DQSB 23.8&quot; black (90LM054L-B02370) - фото 9
  • Монитор Asus VA24DQSB 23.8&quot; black (90LM054L-B02370) - фото 10
  • Монитор Asus VA24DQSB 23.8&quot; black (90LM054L-B02370) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 620800
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Мониторы
Разъем USB Type-C
нет
Цвет рамки
черный
Особенности
Low Blue Light
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Покрытие экрана
антибликовое
Тип матрицы
IPS
Разрешение матрицы, Мпикс
1920x1080
Соотношение сторон
16:09
Контрастность
1000:1, динамическая - 100000000:1
Частота обновления, Гц
75
Яркость
250 кд/м2
Угол обзора по вертикали
178
Угол обзора по горизонтали
178
Время отклика
5
Технология динамического обновления экрана
нет
Разъемы
HDMI, VGA (D-SUB), 2 х USB 2.0
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Стандарт крепления VESA
100 x 100 VESA
Питание
встроенный блок питания 16.7 Вт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
72х42х16
Вес, кг.
6.8

Описание товара Монитор Asus VA24DQSB 23.8" black (90LM054L-B02370)

ASUS VA24DQSB – это современный монитор с диагональю 23.8” и разрешением Full-HD. Его IPS-панель, выполненная в безрамочном корпусе, обеспечивает широкие углы обзора, а поддержка адаптивной синхронизации Adaptive-Sync при частоте обновления экрана до 75 Гц повышает качество изображения при показе динамичных сцен в фильмах и играх. Данная модель также обладает прекрасной эргономикой, поскольку в ней реализованы технологии фильтрации синего света и минимизации мерцания, сертифицированные независимой лабораторией T?V Rheinland, а функциональная подставка дает возможность гибко задавать положение экрана в пространстве.



Теги товара: с колонками

Отзывы о товаре Монитор Asus VA24DQSB 23.8" black (90LM054L-B02370)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Мониторы
Разъем USB Type-C
нет
Цвет рамки
черный
Особенности
Low Blue Light
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Покрытие экрана
антибликовое
Тип матрицы
IPS
Разрешение матрицы, Мпикс
1920x1080
Соотношение сторон
16:09
Контрастность
1000:1, динамическая - 100000000:1
Частота обновления, Гц
75
Развернуть
Яркость
250 кд/м2
Угол обзора по вертикали
178
Угол обзора по горизонтали
178
Время отклика
5
Технология динамического обновления экрана
нет
Разъемы
HDMI, VGA (D-SUB), 2 х USB 2.0
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Стандарт крепления VESA
100 x 100 VESA
Питание
встроенный блок питания 16.7 Вт
Страна производитель
Китай
Описание
ASUS VA24DQSB – это современный монитор с диагональю 23.8” и разрешением Full-HD. Его IPS-панель, выполненная в безрамочном корпусе, обеспечивает широкие углы обзора, а поддержка адаптивной синхронизации Adaptive-Sync при частоте обновления экрана до 75 Гц повышает качество изображения при показе динамичных сцен в фильмах и играх. Данная модель также обладает прекрасной эргономикой, поскольку в ней реализованы технологии фильтрации синего света и минимизации мерцания, сертифицированные независимой лабораторией T?V Rheinland, а функциональная подставка дает возможность гибко задавать положение экрана в пространстве.


Теги товара: с колонками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор Asus VA24DQSB 23.8" black (90LM054L-B02370) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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