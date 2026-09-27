Parker набор подарочный Jotter London - шар. ручка Blue + гел. ручка Stainless Steel, M, блистер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ручка шариковая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 910 руб.
В наличии
Код товара: 615599
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 910 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
17х7х2
Вес, г.
200
Описание товара Parker набор подарочный Jotter London - шар. ручка Blue + гел. ручка Stainless Steel, M, блистер
Подарочный набор Parker Jotter London. Обе ручки выполнены из нержавеющей стали и поставляются в комплекте с шариковым и гелевым стержнями синего цвета. Ручку удобно закреплять на ежедневнике, планшете или кармане благодаря прочному клипу из нержавеющей стали.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 870 руб.468 руб. в СплитРучка роллер Parker Vector XL (2159774) Black F черн. черн. пода...
-
В наличии БесплатноЦена 1 880 руб.470 руб. в СплитРучка шариковая Parker Jotter XL Monochrome SE20 2122756 Grey CT
-
В наличии БесплатноЦена 1 910 руб.478 руб. в СплитРучка роллер Parker Vector XL (2159775) серебристый/синий F черн...
-
В наличии БесплатноЦена 1 910 руб.478 руб. в СплитРучка роллер Parker Vector XL (2159776) Teal F черн. черн. подар...
-
В наличииЦена 2 050 руб.513 руб. в СплитРучка шариковая Waterman Graduate Allure 2068192 Black CT
-
В наличииЦена 2 250 руб.563 руб. в СплитРучка шариковая Parker Jotter Russia SE20 2126175
-
В наличииЦена 2 260 руб.565 руб. в СплитРучка шариков. Parker IM Vibrant Rings K315 (CW2172951) Amethyst...
-
В наличииЦена 2 310 руб.578 руб. в СплитРучка шариковая Waterman Graduate Allure 2068193 Red CT
-
В наличии БесплатноЦена 2 310 руб.578 руб. в СплитWaterman Allure - Pastel Green, шариковая ручка, M
-
В наличии БесплатноЦена 2 310 руб.578 руб. в СплитWaterman Allure - Pastel Blue, шариковая ручка, M
-
В наличииЦена 2 370 руб.593 руб. в СплитРучка шариковая Parker Jotter XL Monochrome SE20 2122753 Black C...
-
В наличииЦена 2 390 руб.598 руб. в СплитРучка шариковая Parker IM Achromatic 2127618 Matt Black
Подарочный набор Parker Jotter London. Обе ручки выполнены из нержавеющей стали и поставляются в комплекте с шариковым и гелевым стержнями синего цвета. Ручку удобно закреплять на ежедневнике, планшете или кармане благодаря прочному клипу из нержавеющей стали.
Parker набор подарочный Jotter London - шар. ручка Blue + гел. ручка Stainless Steel, M, блистер - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1910 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Parker набор подарочный Jotter London - шар. ручка Blue + гел. ручка Stainless Steel, M, блистер