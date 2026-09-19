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Ручка шариковая Waterman Carene S0700380 Black Sea GT купить с доставкой в Москве
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Ручка шариковая Waterman Carene S0700380 Black Sea GT

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Ручка шариковая Waterman Carene S0700380 Black Sea GT - фото 1
Ручка шариковая Waterman Carene S0700380 Black Sea GT - фото 2
Ручка шариковая Waterman Carene S0700380 Black Sea GT - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ручки шариковые подарочные
Вид ручки
шариковая
Материал
металл
Механизм подачи стержня
поворотный
  • Ручка шариковая Waterman Carene S0700380 Black Sea GT - фото 1
  • Ручка шариковая Waterman Carene S0700380 Black Sea GT - фото 2
  • Ручка шариковая Waterman Carene S0700380 Black Sea GT - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 770 руб.  21 870 руб. 
Начислим 349 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 450359
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ручка шариковая Waterman Carene S0700380 Black Sea GT
21 770 руб.
21 870 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Waterman
Тип товара
Ручки шариковые подарочные
Дополнительно
в футляре
Корпус
черный, золото
Толщина линии, мм
1
Цвет
синий
Вид ручки
шариковая
Материал
металл
Механизм подачи стержня
поворотный
Особенности
закрепляющийся клип
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х7х4
Вес, г.
200

Описание товара Ручка шариковая Waterman Carene S0700380 Black Sea GT

Car?ne скользит на гребне волны инноваций. Мы были покорены дизайном роскошных лодок, в результате Carene - наш самый выдающийся пример новаторской концепции. Она создана из благородных материалов с особенной внимательностью к деталям. Её чистые, плавные линии напоминают обтекаемые очертания роскошной яхты. Пора пуститься в интересное плавание по волнам жизни.

Отзывы о товаре Ручка шариковая Waterman Carene S0700380 Black Sea GT




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Waterman
Тип товара
Ручки шариковые подарочные
Дополнительно
в футляре
Корпус
черный, золото
Толщина линии, мм
1
Цвет
синий
Вид ручки
шариковая
Материал
металл
Механизм подачи стержня
поворотный
Особенности
закрепляющийся клип
Страна производитель
Китай
Описание
Car?ne скользит на гребне волны инноваций. Мы были покорены дизайном роскошных лодок, в результате Carene - наш самый выдающийся пример новаторской концепции. Она создана из благородных материалов с особенной внимательностью к деталям. Её чистые, плавные линии напоминают обтекаемые очертания роскошной яхты. Пора пуститься в интересное плавание по волнам жизни.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ручка шариковая Waterman Carene S0700380 Black Sea GT - купить по цене 21770 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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