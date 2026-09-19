Ручка шариковая Waterman Carene S0700380 Black Sea GT
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Ручки шариковые подарочные
Вид ручки
шариковая
Материал
металл
Механизм подачи стержня
поворотный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 770 руб. 21 870 руб.
В наличии
Код товара: 450359
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
21 770 руб.
21 870 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ручки шариковые подарочные
Дополнительно
в футляре
Корпус
черный, золото
Толщина линии, мм
1
Цвет
синий
Вид ручки
шариковая
Материал
металл
Механизм подачи стержня
поворотный
Особенности
закрепляющийся клип
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х7х4
Вес, г.
200
Описание товара Ручка шариковая Waterman Carene S0700380 Black Sea GT
Car?ne скользит на гребне волны инноваций. Мы были покорены дизайном роскошных лодок, в результате Carene - наш самый выдающийся пример новаторской концепции. Она создана из благородных материалов с особенной внимательностью к деталям. Её чистые, плавные линии напоминают обтекаемые очертания роскошной яхты. Пора пуститься в интересное плавание по волнам жизни.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Ручки шариковые подарочные
Дополнительно
в футляре
Корпус
черный, золото
Толщина линии, мм
1
Цвет
синий
Вид ручки
шариковая
Материал
металл
Механизм подачи стержня
поворотный
Особенности
закрепляющийся клип
Страна производитель
Китай
Car?ne скользит на гребне волны инноваций. Мы были покорены дизайном роскошных лодок, в результате Carene - наш самый выдающийся пример новаторской концепции. Она создана из благородных материалов с особенной внимательностью к деталям. Её чистые, плавные линии напоминают обтекаемые очертания роскошной яхты. Пора пуститься в интересное плавание по волнам жизни.
Ручка шариковая Waterman Carene S0700380 Black Sea GT - купить по цене 21770 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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