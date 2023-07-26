Саундбар Creative Sound Blaster Katana V2 51MF8380AA000
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Саундбары
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-14%42 990 руб. 50 090 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 614952
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Саундбары
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1х0.2х0.1
Вес, кг.
3
Описание товара Саундбар Creative Sound Blaster Katana V2 51MF8380AA000
Сохранив лучшие черты своего предшественника, такие как революционная конструкция с тройным усилением, теперь Sound Blaster Katana V2 предстал в совершенно новом дизайне с матово-черным корпусом, обновленным списком всесторонних возможностей подключения, а также на 68% большей мощности, чем раньше! Погрузитесь в богатую и безупречную динамику звука, наслаждаясь усиленным воспроизведением низких частот, благодаря улучшенным высокочастотным динамикам и сабвуферу.
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Сохранив лучшие черты своего предшественника, такие как революционная конструкция с тройным усилением, теперь Sound Blaster Katana V2 предстал в совершенно новом дизайне с матово-черным корпусом, обновленным списком всесторонних возможностей подключения, а также на 68% большей мощности, чем раньше! Погрузитесь в богатую и безупречную динамику звука, наслаждаясь усиленным воспроизведением низких частот, благодаря улучшенным высокочастотным динамикам и сабвуферу.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары
Достоинства:
Звук. Внешний вид
Недостатки:
нет
Комментарий:
Главное это конечно же звук. Он глубокий и насыщенный. Можно настроить под свои предпочтения, есть несколько режимов звучания. Удобный пульт управления. Сама система смотрится очень стильно, есть подсветка. Можно подключить как по оптике, так и по Bluetooth. Покупка меня порадовала, рекомендую
Достоинства:
Тонкая настройка звука
Комментарий:
Очень точная настройка звука согласно вашим требованиям. С помощью приложения Creative можно менять подсветку, кнопки на пульту можно запрограммировать как вам удобно. Внешний вид строги и сдержанный. Объемный звук добавляет играм жизнь, звук в фильмах можно сравнить с хорошим кинотеатром. Меня полностью утраивает этот саунд бар, рекомендую.
Достоинства:
Размер, внешний вид, звук
Комментарий:
Давно искал колонки для компа и решил переплатить у купить полноценный саундбар. Он очень красив, основной блок встал под монитор, Саб поставил под стол. От меня большой плюс за матовое покрытие, хоть где то теперь нет отпечатков от пальцев). Звук настраивается через приложение, вполне удобно, кнопки на блоке мне показались немного тугими, удобный пульт. После всех манипуляций звук чистый, саундбар по описанию идеально подходит для игр, да это правда, думаю что просто колонки не дали бы такого результата, полный эффект присутствия! Покупкой доволен, рекомендую
Достоинства:
Стиль, звук, размеры
Комментарий:
Строгий и лаконичный дизайн, матовое покрытие, черный цвет. Внешний вид могу оценить на твердую пятерку. Начинка заслуживает отдельного упоминания. Настройка звука с помощью приложения Creative удобная. Звук чистый и объемный, басы можно отрегулировать. На выходе получаем идеальное звучание в красивой упаковке с подсветкой.
Достоинства:
Дизайн, настройки
Комментарий:
Благодаря матовому корпусу на нем не остается отпечатков и не так сильно заметна пыль, это очень большой плюс. Качество звука на 10 баллов. Легкая, но при этом очень тонкая настройка звука и также можно настроить кнопки пульта, чтоб было удобнее. Есть подсветка сколько то миллионов цветов, я использую один "синий" под общий стиль с системником. Есть несколько режимов и настройка эквалайзера. Покупкой доволен, могу смело рекомендовать данный саундбар.
Саундбар Creative Sound Blaster Katana V2 51MF8380AA000 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Саундбар Creative Sound Blaster Katana V2 51MF8380AA000
Достоинства:
Звук. Внешний вид
Недостатки:
нет
Комментарий:
Главное это конечно же звук. Он глубокий и насыщенный. Можно настроить под свои предпочтения, есть несколько режимов звучания. Удобный пульт управления. Сама система смотрится очень стильно, есть подсветка. Можно подключить как по оптике, так и по Bluetooth. Покупка меня порадовала, рекомендую
Достоинства:
Тонкая настройка звука
Комментарий:
Очень точная настройка звука согласно вашим требованиям. С помощью приложения Creative можно менять подсветку, кнопки на пульту можно запрограммировать как вам удобно. Внешний вид строги и сдержанный. Объемный звук добавляет играм жизнь, звук в фильмах можно сравнить с хорошим кинотеатром. Меня полностью утраивает этот саунд бар, рекомендую.
Достоинства:
Размер, внешний вид, звук
Комментарий:
Давно искал колонки для компа и решил переплатить у купить полноценный саундбар. Он очень красив, основной блок встал под монитор, Саб поставил под стол. От меня большой плюс за матовое покрытие, хоть где то теперь нет отпечатков от пальцев). Звук настраивается через приложение, вполне удобно, кнопки на блоке мне показались немного тугими, удобный пульт. После всех манипуляций звук чистый, саундбар по описанию идеально подходит для игр, да это правда, думаю что просто колонки не дали бы такого результата, полный эффект присутствия! Покупкой доволен, рекомендую
Достоинства:
Стиль, звук, размеры
Комментарий:
Строгий и лаконичный дизайн, матовое покрытие, черный цвет. Внешний вид могу оценить на твердую пятерку. Начинка заслуживает отдельного упоминания. Настройка звука с помощью приложения Creative удобная. Звук чистый и объемный, басы можно отрегулировать. На выходе получаем идеальное звучание в красивой упаковке с подсветкой.
Достоинства:
Дизайн, настройки
Комментарий:
Благодаря матовому корпусу на нем не остается отпечатков и не так сильно заметна пыль, это очень большой плюс. Качество звука на 10 баллов. Легкая, но при этом очень тонкая настройка звука и также можно настроить кнопки пульта, чтоб было удобнее. Есть подсветка сколько то миллионов цветов, я использую один "синий" под общий стиль с системником. Есть несколько режимов и настройка эквалайзера. Покупкой доволен, могу смело рекомендовать данный саундбар.