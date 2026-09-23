Кардридер UGREEN CM264 (60722) USB3.0 Multifunction Card Reader. черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Кардридер UGREEN CM264 (60722) USB3.0 Multifunction Card Reader. черный
Ugreen – Китайская компания, которая была основана в 2009 г. Основная продукция – кабели, разветвители, адаптеры для подключения аудио и видеооборудования. Сотрудники компании тщательно следят за отзывами в адрес своей продукции и работы, оперативно совершенствуют качество товара. Продукция компании соответствует стандарту RoHS, который ограничивает содержание вредных веществ в составе электронного оборудования. Устройство чтения карт памяти UGREEN USB 3.0 со встроенным высокопроизводительным чипом GL3224 обеспечивает быструю и безопасную передачу данных со скоростью до 5 Гбит/с, что в 10 раз быстрее, чем USB 2.0 (480 Мбит/с). Это позволяет передавать фильмы или файлы в формате HD за считанные секунды. Также кардридер Ugreen имеет обратную совместимость с USB 2.0 и USB 1.1. Для работы не требуется установка дополнительных драйверов.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c, lightning
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 540 руб.135 руб. в СплитКабель UGREEN US300 (60551) Type-C Male to Type-C Male 2.0 ABS ...
-
В наличииЦена 550 руб.138 руб. в СплитКабель Vention USB 3.0 AM/micro B, USB 2.0 AM - 0.5м (CQPBD)
-
В наличииЦена 610 руб.153 руб. в СплитДата-кабель PERO DC-07 UNIVERSAL 2 in 1, USB-A + PD to Lightnin...
-
В наличииЦена 670 руб.168 руб. в СплитКабель UGREEN MD105 (10477) Mini DP to DP Cable. 1,5 м. черный
-
В наличииЦена 800 руб.200 руб. в СплитКабель Hama 00187220 microUSB (m) угловой USB 2.0 (m) 1.5м черны...
-
В наличииЦена 1 000 руб.250 руб. в СплитКабель UGREEN HD140 (80404) HDMI 2.1 Male To Male Cable 8K Braid...
-
В наличииЦена 1 130 руб.283 руб. в СплитКабель Ugreen L509 Gray (35513)
-
В наличииЦена 1 170 руб. 1 500 руб.293 руб. в СплитДата-кабель Samsung EP-DX510JWRGRU USB Type-C USB Type-C, 5A, 1....
-
В наличииЦена 1 350 руб.338 руб. в СплитКабель Ugreen L706 1м Black (65383)
-
В наличииЦена 2 220 руб. 2 700 руб.555 руб. в СплитКабель VCOM USB2.0-repeater, удлинительный активный <Am-->Af> 15...
-
В наличииЦена 3 160 руб. 3 930 руб.790 руб. в СплитАдаптер Red Line Type-C 8 in 1 для ноутбука, черный
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c, lightning
Отзывы о товаре Кардридер UGREEN CM264 (60722) USB3.0 Multifunction Card Reader. черный