Зарядное устройство Armytek Handy C1 Pro 1 канальное
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Характеристики
Тип товара
Зарядное устройство
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 170 руб.
В наличии
Код товара: 613189
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Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 170 руб.
- Гарантия производителя: 6 месяцев
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Зарядное устройство
Кол-во слотов для зарядки
1
Особенности
быстрая зарядка, защита от короткого замыкания, защита от перегрева, защита от переполюсовки, предохранитель
Форм-фактор
10440, 14500, 16340, 18350, 18650, 18700, AA, AAA, AAAA, АААА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х5х3
Вес, г.
100
Описание товара Зарядное устройство Armytek Handy C1 Pro 1 канальное
Поддержка IMR / Li-Ion 4.2В аккумуляторов с помощью алгоритма точной зарядки. Цветная светодиодная индикация на канал. Встроенный Powerbank поддерживает устройства с зарядным током до 1А. Интеллектуальное автоопределение уровня заряда и оптимального тока. Быстрая зарядка с независимым каналом и током 1.2А. Прочный и компактный дизайн для всех типов аккумуляторов. Функция активации сильно разряженной батареи и «спящего» аккумулятора безопасным током. Автоопределение плохих аккумуляторов и неправильной полярности. Заряд автоматически останавливается в зависимости от типа аккумулятора. Возможность использовать автомобильные/настенные адаптеры с USB выходом. Кабель micro-usb в комплекте. Powerbank совместим с iPhone и iPad.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Зарядное устройство
Кол-во слотов для зарядки
1
Особенности
быстрая зарядка, защита от короткого замыкания, защита от перегрева, защита от переполюсовки, предохранитель
Форм-фактор
10440, 14500, 16340, 18350, 18650, 18700, AA, AAA, AAAA, АААА
Страна производитель
Китай
Поддержка IMR / Li-Ion 4.2В аккумуляторов с помощью алгоритма точной зарядки. Цветная светодиодная индикация на канал. Встроенный Powerbank поддерживает устройства с зарядным током до 1А. Интеллектуальное автоопределение уровня заряда и оптимального тока. Быстрая зарядка с независимым каналом и током 1.2А. Прочный и компактный дизайн для всех типов аккумуляторов. Функция активации сильно разряженной батареи и «спящего» аккумулятора безопасным током. Автоопределение плохих аккумуляторов и неправильной полярности. Заряд автоматически останавливается в зависимости от типа аккумулятора. Возможность использовать автомобильные/настенные адаптеры с USB выходом. Кабель micro-usb в комплекте. Powerbank совместим с iPhone и iPad.
Смотрите также: Аккумуляторные батарейки, Батарейки, Зарядные устройства
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Зарядное устройство Armytek Handy C1 Pro 1 канальное - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1170 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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