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Картриджи HP контрактные W2033XH/W2033XС купить с доставкой в Москве
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Картриджи HP контрактные W2033XH/W2033XС

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Картриджи HP контрактные W2033XH/W2033XС - фото 1
Картриджи HP контрактные W2033XH/W2033XС - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Поддерживаемые модели принтеров
для LaserJet Pro M454, LaserJet Pro MFP M479
Цвет
пурпурный
Ресурс печати, копий
6000
  • Картриджи HP контрактные W2033XH/W2033XС - фото 1
  • Картриджи HP контрактные W2033XH/W2033XС - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 611104
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Поддерживаемые модели принтеров
для LaserJet Pro M454, LaserJet Pro MFP M479
Цвет
пурпурный
Ресурс печати, копий
6000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х12х11
Вес, г.
800

Описание товара Картриджи HP контрактные W2033XH/W2033XС

Картридж W2033XH пурпурный HP 415X (6000 стр) техническая упаковка.

Отзывы о товаре Картриджи HP контрактные W2033XH/W2033XС




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Поддерживаемые модели принтеров
для LaserJet Pro M454, LaserJet Pro MFP M479
Цвет
пурпурный
Ресурс печати, копий
6000
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж W2033XH пурпурный HP 415X (6000 стр) техническая упаковка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картриджи HP контрактные W2033XH/W2033XС - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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