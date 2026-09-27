Монитор Dell 27" P2723QE черный IPS (210-BDFZ)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
41 090 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 596254
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Монитор
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х50х20
Вес, кг.
9.6
Описание товара Монитор Dell 27" P2723QE черный IPS (210-BDFZ)
Оцените невероятную мощность, четкость и детализацию великолепного 27-дюймового монитора Dell P2723QE 210-BDFZ с разрешением 4K. Легко подключайтесь к различным устройствам с помощью множества портов подключения, включая: HDMI, DisplayPort, USB-C, RJ45 и 4x ??USB 5 Гбит/с.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
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Бренд
Тип товара
Монитор
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, упаковка
Страна производитель
Китай
Оцените невероятную мощность, четкость и детализацию великолепного 27-дюймового монитора Dell P2723QE 210-BDFZ с разрешением 4K. Легко подключайтесь к различным устройствам с помощью множества портов подключения, включая: HDMI, DisplayPort, USB-C, RJ45 и 4x ??USB 5 Гбит/с.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Монитор Dell 27" P2723QE черный IPS (210-BDFZ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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