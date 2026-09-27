Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Капучинатор
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 595597
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Описание товара Капучинатор Kitfort КТ-7110 черный 550мл
Капучинатор Kitfort КТ-7110 создан для приготовления молочной пенки, используемой для напитков на базе эспрессо: капучино, латте и латте макиато. Это идеальный выбор для тех, кому не хочется осваивать процесс самостоятельного взбивания молока! Прибор работает в четырёх режимах: легкая и густая пенка, смешивание с нагревом и взбивание без нагрева. Красивая индикация панели управления отлично сочетается со стильным корпусом прибора, выполненного в чёрном цвете. Насадка для капучинатора идёт в комплекте и служит для получения молочной пенки, а также для смешивания напитков. Сам питчер имеет антипригарное покрытие и прозрачную крышку. Все части капучинатора съёмные и поэтому легко очищаются. На крышке предусмотрено силиконовое кольцо для прочной фиксации во время вспенивания.
Капучинатор Kitfort КТ-7110 создан для приготовления молочной пенки, используемой для напитков на базе эспрессо: капучино, латте и латте макиато. Это идеальный выбор для тех, кому не хочется осваивать процесс самостоятельного взбивания молока! Прибор работает в четырёх режимах: легкая и густая пенка, смешивание с нагревом и взбивание без нагрева. Красивая индикация панели управления отлично сочетается со стильным корпусом прибора, выполненного в чёрном цвете. Насадка для капучинатора идёт в комплекте и служит для получения молочной пенки, а также для смешивания напитков. Сам питчер имеет антипригарное покрытие и прозрачную крышку. Все части капучинатора съёмные и поэтому легко очищаются. На крышке предусмотрено силиконовое кольцо для прочной фиксации во время вспенивания.
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