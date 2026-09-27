Картридж Xerox 006R04388 Cyan
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Характеристики
Описание товара Картридж Xerox 006R04388 Cyan
Тонер-картридж лазерный Xerox 006R04388 представляет собой аксессуар, отличительной особенностью которого является молниеносное высыхание чернил, что является гарантом формирования исключительно детализированных и насыщенных символов. Универсальность – еще одно неоспоримое и весомое достоинство представленной модели, ведь при ее непосредственном участии у вас не возникнет трудностей с получением листовок, документов и памяток. Тонер-картридж лазерный Xerox 006R04388 по достоинству оценят самые бережливые пользователи, которые не привыкли расходовать массу средств на обслуживание печатающего устройства. Так, ресурса аксессуара достаточно, чтобы напечатать порядка 1500 страниц формата А4. Его последующая установка возможна как в домашние, так и офисные принтеры Xerox C230.
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