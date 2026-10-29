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Бритва Бердск 3383А купить с доставкой в Москве
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Бритва Бердск 3383А

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Бритва Бердск 3383А - фото 1
Бритва Бердск 3383А - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мужские электробритвы
  • Бритва Бердск 3383А - фото 1
  • Бритва Бердск 3383А - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
870 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 582844
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Бритва Бердск 3383А
870 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Бердск
Тип товара
Мужские электробритвы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
180

Описание товара Бритва Бердск 3383А

Электробритва Бердск 3383А обладает сверхтонкой бреющей сеткой для чистого и быстрого бритья. Работает с помощью аккумуляторного питания.

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Характеристики
Бренд
Бердск
Тип товара
Мужские электробритвы
Страна производитель
Китай
Описание
Электробритва Бердск 3383А обладает сверхтонкой бреющей сеткой для чистого и быстрого бритья. Работает с помощью аккумуляторного питания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бритва Бердск 3383А – стоимость товара 870 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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