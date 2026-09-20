Вентилятор для корпуса ExeGate ExtraPower EP12025SM 120x120x25 мм (EX283395RUS)
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Характеристики
Описание товара Вентилятор для корпуса ExeGate ExtraPower EP12025SM 120x120x25 мм (EX283395RUS)
120-миллиметровый вентилятор ExeGate ExtraPower EP12025SM [EX283395RUS] предназначен для отвода тепла из внутреннего пространства ПК. Толщина 25 мм гарантирует устройству широкую совместимость с корпусами. Модель оснащена малошумным подшипником скольжения. Крепежный набор входит в комплект поставки. Частота вращения вентилятора ExeGate ExtraPower EP12025SM [EX283395RUS] составляет 1800 об/мин. Устройство генерирует поток воздуха 67 CFM. Уровень шума вентилятора равен 25 дБ. Номинальное напряжение питания модели составляет 12 В, а максимальный ток – 260 мА. Вентилятор подключается с помощью универсального разъема Molex.
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Теги товара: Для корпуса, 120 мм
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Теги товара: Для корпуса, 120 мм
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