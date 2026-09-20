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Вентилятор для корпуса ExeGate ExtraPower EP12025SM 120x120x25 мм (EX283395RUS) купить с доставкой в Москве
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Вентилятор для корпуса ExeGate ExtraPower EP12025SM 120x120x25 мм (EX283395RUS)

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Вентилятор для корпуса ExeGate ExtraPower EP12025SM 120x120x25 мм (EX283395RUS) - фото 1
Вентилятор для корпуса ExeGate ExtraPower EP12025SM 120x120x25 мм (EX283395RUS) - фото 2
Вентилятор для корпуса ExeGate ExtraPower EP12025SM 120x120x25 мм (EX283395RUS) - фото 3
Вентилятор для корпуса ExeGate ExtraPower EP12025SM 120x120x25 мм (EX283395RUS) - фото 4
Вентилятор для корпуса ExeGate ExtraPower EP12025SM 120x120x25 мм (EX283395RUS) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
1800 об/мин
Уровень шума
25
  • Вентилятор для корпуса ExeGate ExtraPower EP12025SM 120x120x25 мм (EX283395RUS) - фото 1
  • Вентилятор для корпуса ExeGate ExtraPower EP12025SM 120x120x25 мм (EX283395RUS) - фото 2
  • Вентилятор для корпуса ExeGate ExtraPower EP12025SM 120x120x25 мм (EX283395RUS) - фото 3
  • Вентилятор для корпуса ExeGate ExtraPower EP12025SM 120x120x25 мм (EX283395RUS) - фото 4
  • Вентилятор для корпуса ExeGate ExtraPower EP12025SM 120x120x25 мм (EX283395RUS) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-52%
290 руб.  600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 581027
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
1800 об/мин
Уровень шума
25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х7х5
Вес, г.
200

Описание товара Вентилятор для корпуса ExeGate ExtraPower EP12025SM 120x120x25 мм (EX283395RUS)

120-миллиметровый вентилятор ExeGate ExtraPower EP12025SM [EX283395RUS] предназначен для отвода тепла из внутреннего пространства ПК. Толщина 25 мм гарантирует устройству широкую совместимость с корпусами. Модель оснащена малошумным подшипником скольжения. Крепежный набор входит в комплект поставки. Частота вращения вентилятора ExeGate ExtraPower EP12025SM [EX283395RUS] составляет 1800 об/мин. Устройство генерирует поток воздуха 67 CFM. Уровень шума вентилятора равен 25 дБ. Номинальное напряжение питания модели составляет 12 В, а максимальный ток – 260 мА. Вентилятор подключается с помощью универсального разъема Molex.



Теги товара: Для корпуса, 120 мм

Отзывы о товаре Вентилятор для корпуса ExeGate ExtraPower EP12025SM 120x120x25 мм (EX283395RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
1800 об/мин
Уровень шума
25
Страна производитель
Китай
Описание
120-миллиметровый вентилятор ExeGate ExtraPower EP12025SM [EX283395RUS] предназначен для отвода тепла из внутреннего пространства ПК. Толщина 25 мм гарантирует устройству широкую совместимость с корпусами. Модель оснащена малошумным подшипником скольжения. Крепежный набор входит в комплект поставки. Частота вращения вентилятора ExeGate ExtraPower EP12025SM [EX283395RUS] составляет 1800 об/мин. Устройство генерирует поток воздуха 67 CFM. Уровень шума вентилятора равен 25 дБ. Номинальное напряжение питания модели составляет 12 В, а максимальный ток – 260 мА. Вентилятор подключается с помощью универсального разъема Molex.


Теги товара: Для корпуса, 120 мм
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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