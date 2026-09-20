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Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Йогуртницы
Мощность, Вт
25
Общий объем, мл
3400
Материал емкостей
пластик
Цвет
фиолетовый
Дисплей
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 780 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 572200
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Описание товара Йогуртница Kitfort КТ-2077-1 бело-фиолетовый
Йогуртница КТ-2077 предназначена для приготовления вкусного и полезного домашнего йогурта. Смешайте молоко и закваску в контейнере, установите контейнер в йогуртницу, выберете подходящую программу или выставьте время и t, затем нажмите кнопку включения. Йогуртница равномерно нагревает контейнер с ингредиентами, поддерживая заданную температуру, и автоматически отключает нагрев по истечении заданного времени. Йогуртница имеет 6 предустановленных программ и одну программу с возможностью установки времени приготовления с шагом 1 час в диапазоне 1-99 часов и температуры с шагом 1°С в диапазоне 25-65 °С. Прибор укомплектован 2 контейнерами на 1,8 ли 1,6 л с крышкой, в которых йогурт можно хранить в холодильнике. В комплекте также есть сито для приготовления греческого йогурта, творога или сыра. Все части легко разбираются, моются и компактно хранятся. Дополните вашу кухню стильной и компактной йогуртницей! Данная модель КТ-2077 легко впишется в любой интерьер благодаря разнообразной цветовой гамме, в которой представлено устройство!
Йогуртница КТ-2077 предназначена для приготовления вкусного и полезного домашнего йогурта. Смешайте молоко и закваску в контейнере, установите контейнер в йогуртницу, выберете подходящую программу или выставьте время и t, затем нажмите кнопку включения. Йогуртница равномерно нагревает контейнер с ингредиентами, поддерживая заданную температуру, и автоматически отключает нагрев по истечении заданного времени. Йогуртница имеет 6 предустановленных программ и одну программу с возможностью установки времени приготовления с шагом 1 час в диапазоне 1-99 часов и температуры с шагом 1°С в диапазоне 25-65 °С. Прибор укомплектован 2 контейнерами на 1,8 ли 1,6 л с крышкой, в которых йогурт можно хранить в холодильнике. В комплекте также есть сито для приготовления греческого йогурта, творога или сыра. Все части легко разбираются, моются и компактно хранятся. Дополните вашу кухню стильной и компактной йогуртницей! Данная модель КТ-2077 легко впишется в любой интерьер благодаря разнообразной цветовой гамме, в которой представлено устройство!
Йогуртница Kitfort КТ-2077-1 бело-фиолетовый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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