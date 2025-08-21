Наушники Sony WH-1000XM5 черный

Источник: Я ндекс Маркет

Александр В.



К продавцу 0 претензий. Быстрая доставка, качественный товар, глобальная версия, оригинал. Теперь о самих нашниках. Ощущение двоякое. Смотрел кучу отзывов англоязычных и СНГ и все-таки решился. Вроде новые наушники, в рекламе все указано про бесподобное шумоподавление и звук, но… Плюсы: 1. новые наушники 2. складываются, компактные 3. есть эквалайзер (приложение на телефоне), т.е можно настроить под себя. 4. достаточно приятный звук. У меня были старенькие проводные, но живые Sony MDR-XB950. Звучат очень похоже, но, скорее всего из-за эквалайзера звучат по лучше приблизительно на 15-20%. 5. Удобное управление жестами Минусы: 1. Первый и самый главный минус из-за которых я в принципе хотел поменять свои старые Sony MDR-XB950 на эти - шумоподавление. Sony пиарили свои наушники из-за шумоподавления нового поколения. Конечно не могу сравнить с предыдущими моделями XM3,4,5, но у меня есть AirPods Pro 2 и шумоподавление там не хуже, а в некотором случае даже и лучше. Например: протестировал в самолете - голоса, оры в Sony слышны отчетливее, громче, чем у AirPods. Банально из-за конструкции и у AirPods - затычки и меньше микрофонов, чем у Sony. Я ожидал, что включу шумодав и полечу в тишине, но не тут то было. Но с другой стороны не могу не отменить, что у AirPods Pro 2 кончено хуже звук. 2. Скорее всего буду менять чехол или брать в поездки наушники без чехла. Дороге в течение недели так и не смог привыкнуть к только одному единственному положению наушников в кейсе. Если положить наушники по-своему или быстро их скинуть в кейс - то, не получится. В самом кейсе подписано положение L и R, но все же не удобно их складывать. Либо держать в голове в каком именно положении их надо складывать. Данный недостаток нивелируется, если вы пользуетесь дома наушниками каждый день и понятно, что кейс не нужен. 3. Маркий soft touch пластик, возможно затрется или засалится (предположение) Вывод: в целом, немного пожалел, что купил. Звук не сильно лучше чем у моих Sony MDR-XB950 (только провод) +\\- 15-20%, мне показалось, шумодав на уровне (приблизительно одинаково) или может быть чуть лучше 10-15% , чем у AirPods Pro 2 (затычки). Я взял их за +\\-26к. Красная цена 15к с цветом инфляции и цен на AirPods Pro 2.