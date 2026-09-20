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Люстра MW-Light Палермо 386018006 купить с доставкой в Москве
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Люстра MW-Light Палермо 386018006

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Люстра MW-Light Палермо 386018006
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Люстры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%
24 060 руб.  41 143 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 570248
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Характеристики

Бренд
MW-LIGHT
Тип товара
Люстры
Размеры в упаковке, см
45х32х30
Вес, кг.
5.6

Описание товара Люстра MW-Light Палермо 386018006

Минималистичный дизайн подвесной люстры универсален для современного и классического интерьера.Трендовый цвет бронзы.Оригинальные рельефные плафоны вверх создают комфортное освещение.Молочное стекло приятно смягчает свет.Возможность регулировать комфортную высоту.

Отзывы о товаре Люстра MW-Light Палермо 386018006




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Характеристики
Бренд
MW-LIGHT
Тип товара
Люстры
Описание
Минималистичный дизайн подвесной люстры универсален для современного и классического интерьера.Трендовый цвет бронзы.Оригинальные рельефные плафоны вверх создают комфортное освещение.Молочное стекло приятно смягчает свет.Возможность регулировать комфортную высоту.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Люстра MW-Light Палермо 386018006 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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