Люстра MW-Light Палермо 386018006
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Люстры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%24 060 руб. 41 143 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 570248
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
45х32х30
Вес, кг.
5.6
Описание товара Люстра MW-Light Палермо 386018006
Минималистичный дизайн подвесной люстры универсален для современного и классического интерьера.Трендовый цвет бронзы.Оригинальные рельефные плафоны вверх создают комфортное освещение.Молочное стекло приятно смягчает свет.Возможность регулировать комфортную высоту.
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Минималистичный дизайн подвесной люстры универсален для современного и классического интерьера.Трендовый цвет бронзы.Оригинальные рельефные плафоны вверх создают комфортное освещение.Молочное стекло приятно смягчает свет.Возможность регулировать комфортную высоту.
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