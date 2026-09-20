Сушилка для рук Puff 165 1650Вт белый
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сушилка для рук
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 930 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 569669
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сушилка для рук
Питание
сеть
Материал
пластик
Мощность, Вт
1650
Температура воздушного потока, °С
54
Габаритные размеры, мм
225x280x130
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х30х17
Вес, кг.
2.7
Описание товара Сушилка для рук Puff 165 1650Вт белый
Сушилка для рук Puff-165 используется в гостиницах, отелях, бассейнах, фитнес-клубах и спа-центрах. Прибор оснащен автоматическим включением и выключением и 1 режимом сушки по скорости и по температуре. Корпус выполнен из ABS-пластика белого цвета. В комплект поставки входит крепежная планка.
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Бренд
Тип товара
Сушилка для рук
Питание
сеть
Материал
пластик
Мощность, Вт
1650
Температура воздушного потока, °С
54
Габаритные размеры, мм
225x280x130
Страна производитель
Китай
Сушилка для рук Puff-165 используется в гостиницах, отелях, бассейнах, фитнес-клубах и спа-центрах. Прибор оснащен автоматическим включением и выключением и 1 режимом сушки по скорости и по температуре. Корпус выполнен из ABS-пластика белого цвета. В комплект поставки входит крепежная планка.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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