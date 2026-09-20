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Кулер DeepCool AK400 WH (R-AK400-WHNNMN-G-1) купить с доставкой в Москве
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Кулер DeepCool AK400 WH (R-AK400-WHNNMN-G-1)

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Кулер DeepCool AK400 WH (R-AK400-WHNNMN-G-1) - фото 1
Кулер DeepCool AK400 WH (R-AK400-WHNNMN-G-1) - фото 2
Кулер DeepCool AK400 WH (R-AK400-WHNNMN-G-1) - фото 3
Кулер DeepCool AK400 WH (R-AK400-WHNNMN-G-1) - фото 4
Кулер DeepCool AK400 WH (R-AK400-WHNNMN-G-1) - фото 5
Кулер DeepCool AK400 WH (R-AK400-WHNNMN-G-1) - фото 6
Кулер DeepCool AK400 WH (R-AK400-WHNNMN-G-1) - фото 7
Кулер DeepCool AK400 WH (R-AK400-WHNNMN-G-1) - фото 8
Кулер DeepCool AK400 WH (R-AK400-WHNNMN-G-1) - фото 9
Кулер DeepCool AK400 WH (R-AK400-WHNNMN-G-1) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
AM4, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-1850 об/мин
  • Кулер DeepCool AK400 WH (R-AK400-WHNNMN-G-1) - фото 1
  • Кулер DeepCool AK400 WH (R-AK400-WHNNMN-G-1) - фото 2
  • Кулер DeepCool AK400 WH (R-AK400-WHNNMN-G-1) - фото 3
  • Кулер DeepCool AK400 WH (R-AK400-WHNNMN-G-1) - фото 4
  • Кулер DeepCool AK400 WH (R-AK400-WHNNMN-G-1) - фото 5
  • Кулер DeepCool AK400 WH (R-AK400-WHNNMN-G-1) - фото 6
  • Кулер DeepCool AK400 WH (R-AK400-WHNNMN-G-1) - фото 7
  • Кулер DeepCool AK400 WH (R-AK400-WHNNMN-G-1) - фото 8
  • Кулер DeepCool AK400 WH (R-AK400-WHNNMN-G-1) - фото 9
  • Кулер DeepCool AK400 WH (R-AK400-WHNNMN-G-1) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 559901
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Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Кулер для процессора
Максимальная скорость вращения, об/мин
1850
Минимальная скорость вращения, об/мин
500
Производство
Китай
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
AMD, Intel
Подсветка
нет
Socket
AM4, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-1850 об/мин
Уровень шума
29
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х16х13
Вес, г.
840

Описание товара Кулер DeepCool AK400 WH (R-AK400-WHNNMN-G-1)

Башенный кулер для процессора DEEPCOOL AK400 WH [R-AK400-WHNNMN-G-1] обладает показателем рассеиваемой мощности 220 Вт. Это означает, что он эффективно справляется с задачей охлаждения и отведения тепла от совместимого устройства. Спектр совместимых процессоров у модели достаточно велик – он включает устройства с сокетами AM4/5, LGA 1150/1700. Вентилятор способен совершать от 500 до 1850 об/мин, разгоняясь автоматически в зависимости от нагрузки на процессор. Радиатор из алюминия в сочетании с 4 трубками эффективно отводит тепло. Все эти характеристики указывают на то, что DEEPCOOL AK400 WH [R-AK400-WHNNMN-G-1] можно использовать в достаточно мощных компьютерных сборках.

Отзывы о товаре Кулер DeepCool AK400 WH (R-AK400-WHNNMN-G-1)




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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Кулер для процессора
Максимальная скорость вращения, об/мин
1850
Минимальная скорость вращения, об/мин
500
Производство
Китай
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
AMD, Intel
Подсветка
нет
Socket
AM4, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Развернуть
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-1850 об/мин
Уровень шума
29
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Башенный кулер для процессора DEEPCOOL AK400 WH [R-AK400-WHNNMN-G-1] обладает показателем рассеиваемой мощности 220 Вт. Это означает, что он эффективно справляется с задачей охлаждения и отведения тепла от совместимого устройства. Спектр совместимых процессоров у модели достаточно велик – он включает устройства с сокетами AM4/5, LGA 1150/1700. Вентилятор способен совершать от 500 до 1850 об/мин, разгоняясь автоматически в зависимости от нагрузки на процессор. Радиатор из алюминия в сочетании с 4 трубками эффективно отводит тепло. Все эти характеристики указывают на то, что DEEPCOOL AK400 WH [R-AK400-WHNNMN-G-1] можно использовать в достаточно мощных компьютерных сборках.
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Отзывы


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