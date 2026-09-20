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Жесткий диск HDD WD Purple 6TB (WD63PURZ) купить в Москве цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск HDD WD Purple 6TB (WD63PURZ)

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Жесткий диск HDD WD Purple 6TB (WD63PURZ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткие диски
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-10%
18 850 руб.  20 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 559885
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Характеристики

Бренд
WD
Тип товара
Жесткие диски
Размеры в упаковке, см
27х22х10
Вес, г.
800

Описание товара Жесткий диск HDD WD Purple 6TB (WD63PURZ)

Жесткий диск WD Purple Surveillance [WD63PURZ] способен выдерживать интенсивную круглосуточную нагрузку в системах безопасности и видеонаблюдения. Аналитическая система с технологией глубокого обучения предусматривает совместимость с сетевыми видеорегистраторами, в которых реализована технология искусственного интеллекта. Благодаря емкости 6 ТБ накопитель обеспечивает надежное хранение весьма большого количества видеоматериала. Среди прочих особенностей WD Purple Surveillance отмечаются оптимизация под RAID-массивы и востребованный интерфейс SATA III.

Отзывы о товаре Жесткий диск HDD WD Purple 6TB (WD63PURZ)




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Характеристики
Бренд
WD
Тип товара
Жесткие диски
Описание
Жесткий диск WD Purple Surveillance [WD63PURZ] способен выдерживать интенсивную круглосуточную нагрузку в системах безопасности и видеонаблюдения. Аналитическая система с технологией глубокого обучения предусматривает совместимость с сетевыми видеорегистраторами, в которых реализована технология искусственного интеллекта. Благодаря емкости 6 ТБ накопитель обеспечивает надежное хранение весьма большого количества видеоматериала. Среди прочих особенностей WD Purple Surveillance отмечаются оптимизация под RAID-массивы и востребованный интерфейс SATA III.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Жесткий диск HDD WD Purple 6TB (WD63PURZ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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