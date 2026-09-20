Кресло офисное BRABIX Premium Jazz EX-757, экокожа, серое (532490)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Кресло офисное BRABIX Premium Jazz EX-757, экокожа, серое (532490)
Офисное кресло BRABIX Jazz EX-757 отлично подойдет для любителей сочетать красоту и удобство. В нем можно чувствовать себя комфортно в любом положении. Обивка кресла выполнена из высококачественной износоустойчивой экокожи премиум класса, которая сохранит презентабельный внешний вид на протяжении долгого времени использования. Продуманная эргономика способствует комфортному положению тела на протяжении долгого времени сидения. Стильные подлокотники подчеркивают особый строгий стиль кресла. Кресло оборудовано наиболее технически совершенной и эргономичной системой качания - синхромеханизм. Он позволяет согласованно, с определенной зависимостью изменять углы наклона одновременно и спинки, и сиденья. В данной модели кресла реализовано оптимальное соотношение 3:1, при котором наклону спинки на 3 градуса соответствует наклон сиденья на 1 градус. Все cинхромеханизмы обязательно оснащаются регулировкой нагрузки для настройки по весу пользователя.
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