Лейка душевая Lemark 3-функциональная (LM1013C)
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Характеристики
Тип товара
Душевая лейка
Цвет
хром
Стиль
модерн
Форма
квадрат
Материал
пластик
Кол-во режимов лейки
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%2 030 руб. 2 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 551766
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Душевая лейка
Высота, см
25.3
Переключение режимов
кнопочное
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
9.36
Цвет
хром
Стиль
модерн
Форма
квадрат
Материал
пластик
Кол-во режимов лейки
3
Диаметр лейки
9.36 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х15х5
Вес, г.
270
Описание товара Лейка душевая Lemark 3-функциональная (LM1013C)
Душевая лейка из современных высококачественных материалов. Стильный дизайн и высокая степень износостойкости. Вся продукция компании Lemark комплектуется только европейскими компонентами. Lemark на сегодняшний день заслужено считается одним из лидеров в производстве сантехники.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Душевая лейка
Высота, см
25.3
Переключение режимов
кнопочное
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
9.36
Цвет
хром
Стиль
модерн
Форма
квадрат
Материал
пластик
Кол-во режимов лейки
3
Диаметр лейки
9.36 см
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Страна производитель
Китай
Душевая лейка из современных высококачественных материалов. Стильный дизайн и высокая степень износостойкости. Вся продукция компании Lemark комплектуется только европейскими компонентами. Lemark на сегодняшний день заслужено считается одним из лидеров в производстве сантехники.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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