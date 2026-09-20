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Лейка душевая Lemark 3-функциональная (LM1013Black) купить с доставкой в Москве
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Лейка душевая Lemark 3-функциональная (LM1013Black)

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Лейка душевая Lemark 3-функциональная (LM1013Black) - фото 1
Лейка душевая Lemark 3-функциональная (LM1013Black) - фото 2
Лейка душевая Lemark 3-функциональная (LM1013Black) - фото 3
Лейка душевая Lemark 3-функциональная (LM1013Black) - фото 4
Лейка душевая Lemark 3-функциональная (LM1013Black) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая лейка
Цвет
черный
Стиль
модерн
Форма
квадрат
Материал
пластик
Кол-во режимов лейки
3
  • Лейка душевая Lemark 3-функциональная (LM1013Black) - фото 1
  • Лейка душевая Lemark 3-функциональная (LM1013Black) - фото 2
  • Лейка душевая Lemark 3-функциональная (LM1013Black) - фото 3
  • Лейка душевая Lemark 3-функциональная (LM1013Black) - фото 4
  • Лейка душевая Lemark 3-функциональная (LM1013Black) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
1 551 руб.  1 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 551765
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Характеристики

Бренд
Lemark
Тип товара
Душевая лейка
Высота, см
25.3
Переключение режимов
кнопочное
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
9.36
Цвет
черный
Стиль
модерн
Форма
квадрат
Материал
пластик
Кол-во режимов лейки
3
Диаметр лейки
9.36 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х15х5
Вес, г.
280

Описание товара Лейка душевая Lemark 3-функциональная (LM1013Black)

Душевая лейка из современных высококачественных материалов. Стильный дизайн и высокая степень износостойкости. Вся продукция компании Lemark комплектуется только европейскими компонентами. Lemark на сегодняшний день заслужено считается одним из лидеров в производстве сантехники.

Отзывы о товаре Лейка душевая Lemark 3-функциональная (LM1013Black)




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Характеристики
Бренд
Lemark
Тип товара
Душевая лейка
Высота, см
25.3
Переключение режимов
кнопочное
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
9.36
Цвет
черный
Стиль
модерн
Форма
квадрат
Материал
пластик
Кол-во режимов лейки
3
Диаметр лейки
9.36 см
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Душевая лейка из современных высококачественных материалов. Стильный дизайн и высокая степень износостойкости. Вся продукция компании Lemark комплектуется только европейскими компонентами. Lemark на сегодняшний день заслужено считается одним из лидеров в производстве сантехники.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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