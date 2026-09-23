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Ветровики Artway Kia K5/OPTIMA V 20, AWI-WV-88, инжекционные с металлизированным молдингом купить с доставкой в Москве
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Ветровики Artway Kia K5/OPTIMA V 20, AWI-WV-88, инжекционные с металлизированным молдингом

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Ветровики Artway Kia K5/OPTIMA V 20, AWI-WV-88, инжекционные с металлизированным молдингом
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ветровики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%
1 660 руб.  2 160 руб. 
Начислим 52 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 543927
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Ветровики Artway Kia K5/OPTIMA V 20, AWI-WV-88, инжекционные с металлизированным молдингом
1 660 руб. -23%
2 160 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ARTWAY
Тип товара
Ветровики
Марка автомобиля
Kia K5/OPTIMA V 20
Назначение
для боковых окон
Цвет
Светло-серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.5х0.1х0.05
Вес, г.
350

Описание товара Ветровики Artway Kia K5/OPTIMA V 20, AWI-WV-88, инжекционные с металлизированным молдингом

Дефлекторы и ветровики ARTWAY — это высококачественные автомобильные аксессуары, предназначенные для улучшения комфорта и безопасности вождения.

Отзывы о товаре Ветровики Artway Kia K5/OPTIMA V 20, AWI-WV-88, инжекционные с металлизированным молдингом




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Характеристики
Бренд
ARTWAY
Тип товара
Ветровики
Марка автомобиля
Kia K5/OPTIMA V 20
Назначение
для боковых окон
Цвет
Светло-серый
Страна производитель
Китай
Описание
Дефлекторы и ветровики ARTWAY — это высококачественные автомобильные аксессуары, предназначенные для улучшения комфорта и безопасности вождения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ветровики Artway Kia K5/OPTIMA V 20, AWI-WV-88, инжекционные с металлизированным молдингом - купить по цене 1660 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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