Ветровики SkyLine Honda Civic HB 2012- (with chrome molding), пар
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Характеристики
Тип товара
Ветровики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-12%1 500 руб. 1 700 руб.
В наличии
Код товара: 344006
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Загружаем...
1 500 руб. -12%
1 700 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ветровики
Марка автомобиля
Honda Civic
Назначение
для боковых окон
Цвет
дымчатый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х20х5
Вес, г.
800
Описание товара Ветровики SkyLine Honda Civic HB 2012- (with chrome molding), пар
Дефлекторы окон представляют собой накладки на боковое стекло автомобиля, произведенные из акрилового стекла. Это аксессуары, предназначенные для отводов потока воздуха. Внешний вид автомобиля после установки дефлекторов качественно меняется: одни модели приобретают еще большую солидность, другие подчеркнуто спортивный стиль.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Ветровики
Марка автомобиля
Honda Civic
Назначение
для боковых окон
Цвет
дымчатый
Страна производитель
Китай
Дефлекторы окон представляют собой накладки на боковое стекло автомобиля, произведенные из акрилового стекла. Это аксессуары, предназначенные для отводов потока воздуха. Внешний вид автомобиля после установки дефлекторов качественно меняется: одни модели приобретают еще большую солидность, другие подчеркнуто спортивный стиль.
Ветровики SkyLine Honda Civic HB 2012- (with chrome molding), пар - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1500 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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