Коммутатор TP-Link TL-SX3008F 8SFP+
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Характеристики
Описание товара Коммутатор TP-Link TL-SX3008F 8SFP+
Коммутатор TP-Link TL-SX3008F с 8 гигабитными SFP-портами для подключения оптоволоконных линий используется для создания или масштабирования локальной сети в бизнес-среде. Коммутатор поддерживает управление рабочими параметрами, что позволяет точнее настроить его под решение конкретных задач. Благодаря таблице МАС-адресов на 32000 пунктов данные передаются непосредственно к нужному порту. Сетевой коммутатор TP-Link TL-SX3008F в черном компактном корпусе допускает как установку в 19-дюймовую стойку, так и размещение на столе. Среди функций модели предусмотрены диагностика кабеля, зеркалирование портов, управление потоком 802.3X, Loopback Detection. Вместе с устройством поставляются документация, кабель питания, комплект для монтажа в стойку и резиновые ножки.
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