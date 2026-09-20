Описание товара Память оперативная DDR4 Kingspec 16Gb 3200MHz (KS3200D4P12016G)

Для кого и под какие задачи

Данный модуль оперативной памяти отлично подойдет для пользователей, которые хотят провести бюджетный, но эффективный апгрейд своего настольного компьютера или собрать недорогую систему для повседневных задач. Он закрывает потребности в комфортной многозадачности с десятками вкладок браузера, работой в офисных пакетах и нетребовательных играх, предлагая достаточный для большинства сценариев объем в 16 ГБ. Это решение для тех, кто ищет надежную работу по стандартным частотам без переплаты за избыточную для офиса и дома скорость или сложные системы охлаждения.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль относится к современному поколению DDR4, которое обеспечивает улучшенную энергоэффективность и более высокую пропускную способность по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор DIMM означает, что планка предназначена для установки в стандартные слоты настольных материнских плат. Крайне важно помнить, что память DDR4 физически и электрически несовместима со слотами для DDR3 или DDR5, поэтому перед покупкой необходимо убедиться в поддержке именно этого поколения вашей материнской платой и процессором.

Объём, частота и реальная производительность

Объём модуля составляет 16 ГБ, что является отличным балансом для современного ПК, позволяя одновременно работать с несколькими приложениями без ощутимых подтормаживаний. Частота в 3200 МГц является популярным и хорошо сбалансированным значением для платформ на базе процессоров Intel и AMD последних лет, обеспечивая заметный прирост отзывчивости системы в играх и приложениях по сравнению со стандартными 2133 или 2400 МГц. Такой связки объема и скорости хватит для большинства задач, кроме профессионального монтажа видео в 4K или работы с огромными базами данных.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги данного модуля не указаны в модели, что типично для памяти начального уровня, и они, как правило, соответствуют стандартным значениям для частоты 3200 МГц, например, CL16 или CL18. Рабочее напряжение, характерное для DDR4, составляет 1.2 В, но при активации разгона до 3200 МГц оно может автоматически повышаться. Данный модуль поддерживает профиль Intel XMP 2.0, что позволяет легко загрузить предустановленные настройки разгона в BIOS материнской платы и получить заявленную частоту без необходимости ручного подбора параметров.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с настольными платформами Intel (начиная с чипсетов серий 200) и AMD (начиная с платформ AM4 и новее), которые поддерживают стандарт DDR4. Однако для гарантированной работы на частоте 3200 МГц требуется, чтобы эту частоту официально поддерживал установленный процессор и материнская плата. На более старых или бюджетных платах память может запуститься на меньшей, стандартной частоте. Рекомендуется перед покупкой свериться со списком поддерживаемой памяти (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель выполнена в компактном форм-факторе без массивных радиаторов. Это снижает общую высоту планки, что полностью исключает потенциальные конфликты с установленными процессорными кулерами, даже самыми крупными башенными. Отсутствие радиатора вполне допустимо для работы на частоте 3200 МГц, так как стандартное тепловыделение модулей DDR4 на таком режиме не является критическим. Внешний вид строгий и минималистичный, что подойдет для сборок, где внутренняя эстетика не является приоритетом.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается одной планкой объемом 16 ГБ. Для активации двухканального режима, который значительно повышает пропускную способность подсистемы памяти и общую производительность системы, потребуется приобрести второй идентичный модуль и установить их в правильные слоты на материнской плате (обычно это слоты с одинаковым цветом). Не рекомендуется смешивать эту планку с модулями других производителей или даже с другой партией того же модельного ряда, так как это может привести к нестабильной работе или сбросу частот до минимальных значений.

Важные нюансы перед покупкой

Основное внимание при выборе стоит уделить совместимости: убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты именно под DDR4, а процессор поддерживает частоту 3200 МГц. Помните, что для работы на заявленной скорости почти всегда требуется активация профиля XMP в BIOS/UEFI, в противном случае память будет работать на базовой частоте (обычно 2133 или 2400 МГц). Этот модуль - оптимальный выбор для бюджетного апгрейда или сборки с расчетом на дальнейшее добавление второй планки для двухканального режима. Если же ваши задачи требуют максимальной скорости с низкими задержками для игр или вы планируете сборку высокой производительности с нуля, стоит рассмотреть готовые комплекты из двух планок с гарантированной совместной работой и, возможно, более агрессивными таймингами.