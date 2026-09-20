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Держатель Falcon Eyes PhoneHolder 01M для смартфона купить с доставкой в Москве
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Держатель Falcon Eyes PhoneHolder 01M для смартфона

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Держатель Falcon Eyes PhoneHolder 01M для смартфона - фото 1
Держатель Falcon Eyes PhoneHolder 01M для смартфона - фото 2
Держатель Falcon Eyes PhoneHolder 01M для смартфона - фото 3
Держатель Falcon Eyes PhoneHolder 01M для смартфона - фото 4
Держатель Falcon Eyes PhoneHolder 01M для смартфона - фото 5
Держатель Falcon Eyes PhoneHolder 01M для смартфона - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатель
  • Держатель Falcon Eyes PhoneHolder 01M для смартфона - фото 1
  • Держатель Falcon Eyes PhoneHolder 01M для смартфона - фото 2
  • Держатель Falcon Eyes PhoneHolder 01M для смартфона - фото 3
  • Держатель Falcon Eyes PhoneHolder 01M для смартфона - фото 4
  • Держатель Falcon Eyes PhoneHolder 01M для смартфона - фото 5
  • Держатель Falcon Eyes PhoneHolder 01M для смартфона - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 538356
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Характеристики

Бренд
Falcon
Тип товара
Держатель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х7х5
Вес, г.
400

Описание товара Держатель Falcon Eyes PhoneHolder 01M для смартфона

Falcon Eyes PhoneHolder 01M – компактный многофункциональный держатель для смартфона, камера которого используется для фото- или видеосъемки. Наклон держателя регулируется в пределах 180°, а ориентация камеры меняется бесступенчато, может быть вертикальной или горизонтальной направленности. Держатель Falcon Eyes PhoneHolder 01M помогает быстро установить смартфон и направить камеру для съемки фото и видео, или просто использовать, как подставку для чтения и просмотра видео на экране устройства.

Отзывы о товаре Держатель Falcon Eyes PhoneHolder 01M для смартфона




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Характеристики
Бренд
Falcon
Тип товара
Держатель
Страна производитель
Китай
Описание
Falcon Eyes PhoneHolder 01M – компактный многофункциональный держатель для смартфона, камера которого используется для фото- или видеосъемки. Наклон держателя регулируется в пределах 180°, а ориентация камеры меняется бесступенчато, может быть вертикальной или горизонтальной направленности. Держатель Falcon Eyes PhoneHolder 01M помогает быстро установить смартфон и направить камеру для съемки фото и видео, или просто использовать, как подставку для чтения и просмотра видео на экране устройства.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Держатель Falcon Eyes PhoneHolder 01M для смартфона - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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