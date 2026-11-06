Кронштейн Ultramounts UM866B (до 20кг) Black
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейны под ТВ и аппаратуру
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%1 350 руб. 1 805 руб.
В наличии
Код товара: 532880
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 350 руб. -25%
1 805 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
25х20х5
Вес, кг.
1.43
Описание товара Кронштейн Ultramounts UM866B (до 20кг) Black
Плавно и легко наклоняется и поворачивается. Конструкция свободного наклона. Встроенная регулировка уровня и индикатор поворота. Конструкция панели с VESA съёмная для лёгкой установки. Направляющая кабеля.
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Плавно и легко наклоняется и поворачивается. Конструкция свободного наклона. Встроенная регулировка уровня и индикатор поворота. Конструкция панели с VESA съёмная для лёгкой установки. Направляющая кабеля.
Кронштейн Ultramounts UM866B (до 20кг) Black - стоимость товара 1350 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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