Настольная игра Технолог Битвы Fantasy "Логово дракона" арт.00344 /5
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Характеристики
Тип товара
Настольная игра
Жанр игры
стратегическая, варгейм
Возраст от
7 лет
Максимальное количество участников
от 2
Материал
бумага, картон, пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%1 270 руб. 2 012 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 527759
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Настольная игра
Жанр игры
стратегическая, варгейм
Возраст от
7 лет
Максимальное количество участников
от 2
Комплектация
миниатюры, отряд Авалон 5 фигурок, банда Гробаг 5 фигурок, дракон 1 сборная фигурка, тяжелая катапульта Дикобраз 2 модели, конструктор крепости более 100 деталей, правила игры, карточки магии, армлисты, схема сборки, лист покраски, кубик,
Материал
бумага, картон, пластик
Особенности
сборка без клея
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х21х7
Вес, г.
500
Описание товара Настольная игра Технолог Битвы Fantasy "Логово дракона" арт.00344 /5
Настольная игра Технолог Логово дракона 00344 /5 позволит весело провести время в компании или в семейном кругу. Построй арену битвы, солдатиков, раскрась их и в бой, побеждай соперников и выигрывай. Развивает моторику рук, умение работать по схеме.
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Бренд
Тип товара
Настольная игра
Жанр игры
стратегическая, варгейм
Возраст от
7 лет
Максимальное количество участников
от 2
Комплектация
миниатюры, отряд Авалон 5 фигурок, банда Гробаг 5 фигурок, дракон 1 сборная фигурка, тяжелая катапульта Дикобраз 2 модели, конструктор крепости более 100 деталей, правила игры, карточки магии, армлисты, схема сборки, лист покраски, кубик,
Материал
бумага, картон, пластик
Особенности
сборка без клея
Страна производитель
Китай
Настольная игра Технолог Логово дракона 00344 /5 позволит весело провести время в компании или в семейном кругу. Построй арену битвы, солдатиков, раскрась их и в бой, побеждай соперников и выигрывай. Развивает моторику рук, умение работать по схеме.
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Настольная игра Технолог Битвы Fantasy "Логово дракона" арт.00344 /5 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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