Настольная игра Нескучные игры "Атлантида" 8015
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Характеристики
Тип товара
Настольная игра
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%1 080 руб. 1 905 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 503820
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
28х20х7
Вес, г.
730
Описание товара Настольная игра Нескучные игры "Атлантида" 8015
Атлантида — мифический остров, где, по одной из легенд, существовала могущественная и процветающая цивилизация. Игрокам предстоит отправиться на эту загадочную землю, в существовании которой многие до сих пор сомневаются, и попытаться спасти не только жителей, но и наследие затонувшего острова.
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Атлантида — мифический остров, где, по одной из легенд, существовала могущественная и процветающая цивилизация. Игрокам предстоит отправиться на эту загадочную землю, в существовании которой многие до сих пор сомневаются, и попытаться спасти не только жителей, но и наследие затонувшего острова.
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