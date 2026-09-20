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Кабель VCOM HDMI 19M/M,ver. 2.1, 8K@60 Hz 1.5m (CG860-1.5M) купить с доставкой в Москве
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Кабель VCOM HDMI 19M/M,ver. 2.1, 8K@60 Hz 1.5m (CG860-1.5M)

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Кабель VCOM HDMI 19M/M,ver. 2.1, 8K@60 Hz 1.5m (CG860-1.5M) - фото 1
Кабель VCOM HDMI 19M/M,ver. 2.1, 8K@60 Hz 1.5m (CG860-1.5M) - фото 2
Кабель VCOM HDMI 19M/M,ver. 2.1, 8K@60 Hz 1.5m (CG860-1.5M) - фото 3
Кабель VCOM HDMI 19M/M,ver. 2.1, 8K@60 Hz 1.5m (CG860-1.5M) - фото 4
Кабель VCOM HDMI 19M/M,ver. 2.1, 8K@60 Hz 1.5m (CG860-1.5M) - фото 5
Кабель VCOM HDMI 19M/M,ver. 2.1, 8K@60 Hz 1.5m (CG860-1.5M) - фото 6
Кабель VCOM HDMI 19M/M,ver. 2.1, 8K@60 Hz 1.5m (CG860-1.5M) - фото 7
Кабель VCOM HDMI 19M/M,ver. 2.1, 8K@60 Hz 1.5m (CG860-1.5M) - фото 8
Кабель VCOM HDMI 19M/M,ver. 2.1, 8K@60 Hz 1.5m (CG860-1.5M) - фото 9
Кабель VCOM HDMI 19M/M,ver. 2.1, 8K@60 Hz 1.5m (CG860-1.5M) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Длина кабеля, м
1.5
  • Кабель VCOM HDMI 19M/M,ver. 2.1, 8K@60 Hz 1.5m (CG860-1.5M) - фото 1
  • Кабель VCOM HDMI 19M/M,ver. 2.1, 8K@60 Hz 1.5m (CG860-1.5M) - фото 2
  • Кабель VCOM HDMI 19M/M,ver. 2.1, 8K@60 Hz 1.5m (CG860-1.5M) - фото 3
  • Кабель VCOM HDMI 19M/M,ver. 2.1, 8K@60 Hz 1.5m (CG860-1.5M) - фото 4
  • Кабель VCOM HDMI 19M/M,ver. 2.1, 8K@60 Hz 1.5m (CG860-1.5M) - фото 5
  • Кабель VCOM HDMI 19M/M,ver. 2.1, 8K@60 Hz 1.5m (CG860-1.5M) - фото 6
  • Кабель VCOM HDMI 19M/M,ver. 2.1, 8K@60 Hz 1.5m (CG860-1.5M) - фото 7
  • Кабель VCOM HDMI 19M/M,ver. 2.1, 8K@60 Hz 1.5m (CG860-1.5M) - фото 8
  • Кабель VCOM HDMI 19M/M,ver. 2.1, 8K@60 Hz 1.5m (CG860-1.5M) - фото 9
  • Кабель VCOM HDMI 19M/M,ver. 2.1, 8K@60 Hz 1.5m (CG860-1.5M) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 524783
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Характеристики

Бренд
VCOM
Тип товара
Кабель
Интерфейс
HDMI
Разъемы
HDMI/HDMI
Длина кабеля, м
1.5
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х9х5
Вес, г.
129

Описание товара Кабель VCOM HDMI 19M/M,ver. 2.1, 8K@60 Hz 1.5m (CG860-1.5M)

Высокоскоростной кабель HDMI версии 2.1 применяется для соединения компьютеров, Blue-Ray и DVD плейеров, игровых консолей, видео и фото камер с телевизорами, мониторами, видео проекторами и предназначен для передачи аудио и видео сигнала



Теги товара: кабели hdmi

Отзывы о товаре Кабель VCOM HDMI 19M/M,ver. 2.1, 8K@60 Hz 1.5m (CG860-1.5M)




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Характеристики
Бренд
VCOM
Тип товара
Кабель
Интерфейс
HDMI
Разъемы
HDMI/HDMI
Длина кабеля, м
1.5
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Высокоскоростной кабель HDMI версии 2.1 применяется для соединения компьютеров, Blue-Ray и DVD плейеров, игровых консолей, видео и фото камер с телевизорами, мониторами, видео проекторами и предназначен для передачи аудио и видео сигнала


Теги товара: кабели hdmi
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель VCOM HDMI 19M/M,ver. 2.1, 8K@60 Hz 1.5m (CG860-1.5M) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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