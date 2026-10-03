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Кабель GreenConnect 1.0m DisplayPort v1.2, 20M/20M, черный (GCR-DP2DP-1.0m) купить с доставкой в Москве
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Кабель GreenConnect 1.0m DisplayPort v1.2, 20M/20M, черный (GCR-DP2DP-1.0m)

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Кабель GreenConnect 1.0m DisplayPort v1.2, 20M/20M, черный (GCR-DP2DP-1.0m) - фото 1
Кабель GreenConnect 1.0m DisplayPort v1.2, 20M/20M, черный (GCR-DP2DP-1.0m) - фото 2
Кабель GreenConnect 1.0m DisplayPort v1.2, 20M/20M, черный (GCR-DP2DP-1.0m) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Разъем 1
DisplayPort (m)
Разъем 2
DisplayPort (m)
Длина кабеля, м
1
  • Кабель GreenConnect 1.0m DisplayPort v1.2, 20M/20M, черный (GCR-DP2DP-1.0m) - фото 1
  • Кабель GreenConnect 1.0m DisplayPort v1.2, 20M/20M, черный (GCR-DP2DP-1.0m) - фото 2
  • Кабель GreenConnect 1.0m DisplayPort v1.2, 20M/20M, черный (GCR-DP2DP-1.0m) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 646706
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Характеристики

Бренд
GreenConnect
Тип товара
Кабель
Разъем 1
DisplayPort (m)
Разъем 2
DisplayPort (m)
Длина кабеля, м
1
Позолоченные разъемы
да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х14х3
Вес, г.
109

Описание товара Кабель GreenConnect 1.0m DisplayPort v1.2, 20M/20M, черный (GCR-DP2DP-1.0m)

Кабель предназначен для передачи высококачественного цифрового видеосигнала с компьютера, ТВ приставки, игровой консоли PS3 / PS4, X-Box 360 / X-Box One или других устройств с разъемом Display Port на телевизор, монитор или проектор. Кабель DP-DP обладает скоростью передачи данных до 21.6 Гбит/c, поддерживает разрешение до 5К, 4К, FullHD с глубиной цвета до 16bit, а проводник из бескислородной меди передает сигнал без задержек и искажений, что позволяет наслаждаться яркой и красочной картинкой и видео высокой четкости в разрешении до 5120 ? 2880 / 30Hz. Дополнительную защиту сигнала от помех обеспечивает двойное экранирование кабеля, а армирование защитит от механических повреждений. Оболочка кабеля изготовлена из эко-пластика PVC и соответствует европейскому стандарту RoHS, благодаря чему пользоваться кабелем удобно и безопасно.

Отзывы о товаре Кабель GreenConnect 1.0m DisplayPort v1.2, 20M/20M, черный (GCR-DP2DP-1.0m)




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Характеристики
Бренд
GreenConnect
Тип товара
Кабель
Разъем 1
DisplayPort (m)
Разъем 2
DisplayPort (m)
Длина кабеля, м
1
Позолоченные разъемы
да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель предназначен для передачи высококачественного цифрового видеосигнала с компьютера, ТВ приставки, игровой консоли PS3 / PS4, X-Box 360 / X-Box One или других устройств с разъемом Display Port на телевизор, монитор или проектор. Кабель DP-DP обладает скоростью передачи данных до 21.6 Гбит/c, поддерживает разрешение до 5К, 4К, FullHD с глубиной цвета до 16bit, а проводник из бескислородной меди передает сигнал без задержек и искажений, что позволяет наслаждаться яркой и красочной картинкой и видео высокой четкости в разрешении до 5120 ? 2880 / 30Hz. Дополнительную защиту сигнала от помех обеспечивает двойное экранирование кабеля, а армирование защитит от механических повреждений. Оболочка кабеля изготовлена из эко-пластика PVC и соответствует европейскому стандарту RoHS, благодаря чему пользоваться кабелем удобно и безопасно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель GreenConnect 1.0m DisplayPort v1.2, 20M/20M, черный (GCR-DP2DP-1.0m) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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