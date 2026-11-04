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Кухонные весы Kitfort КТ-803-6 фиолетовые купить с доставкой в Москве
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Кухонные весы Kitfort КТ-803-6 фиолетовые

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Кухонные весы Kitfort КТ-803-6 фиолетовые - фото 2
Кухонные весы Kitfort КТ-803-6 фиолетовые - фото 3
Кухонные весы Kitfort КТ-803-6 фиолетовые - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кухонные весы
Материал корпуса
пластик
Материал платформы, чаши
стекло
Управление
сенсорное
Тип элементов питания
CR2032
Единицы измерения
граммы
Предел взвешивания, кг
5
  • Кухонные весы Kitfort КТ-803-6 фиолетовые - фото 1
  • Кухонные весы Kitfort КТ-803-6 фиолетовые - фото 2
  • Кухонные весы Kitfort КТ-803-6 фиолетовые - фото 3
  • Кухонные весы Kitfort КТ-803-6 фиолетовые - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 520094
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Кухонные весы
Материал корпуса
пластик
Материал платформы, чаши
стекло
Управление
сенсорное
Тип элементов питания
CR2032
Тарокомпенсация
Да
Основной цвет
фиолетовый
Единицы измерения
граммы
Точность измерения
1 г
Индикация перегрузки
да
Предел взвешивания, кг
5
Конструкция
платформа
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х16х3
Вес, г.
400

Описание товара Кухонные весы Kitfort КТ-803-6 фиолетовые

Весы кухонные Kitfort КТ-803-6Kitfort КТ-803-6 – не просто кухонные весы, но ещё и стильное украшение интерьера вашей кухни. Модель заключена в изящный корпус яркой расцветки. ЭЛЕМЕНТЫ КОНТРОЛЯ Для переключения между единицами измерения и сброса тары предусмотрены удобные кнопки. Итоговый результат отображается на крупном жидкокристаллическом дисплее. О ВАЖНЫХ ЦИФРАХ Предельная нагрузка на прибор может достигать 5 кг, поэтому он оптимально подойдёт для оценки массы самых разнообразных ингредиентов. Погрешность составляет всего 1 г – готовьте в наиболее точном соответствии с кулинарными рецептами. СТОПРОЦЕНТНАЯ ПРАКТИЧНОСТЬ Платформа сделана из качественного полированного стекла – за ним максимально легко ухаживать. Предотвратить скольжение по столу позволяют устойчивые ножки с прорезиненными накладками.

Отзывы о товаре Кухонные весы Kitfort КТ-803-6 фиолетовые




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Кухонные весы
Материал корпуса
пластик
Материал платформы, чаши
стекло
Управление
сенсорное
Тип элементов питания
CR2032
Тарокомпенсация
Да
Основной цвет
фиолетовый
Единицы измерения
граммы
Точность измерения
1 г
Индикация перегрузки
да
Предел взвешивания, кг
5
Развернуть
Конструкция
платформа
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Описание
Весы кухонные Kitfort КТ-803-6Kitfort КТ-803-6 – не просто кухонные весы, но ещё и стильное украшение интерьера вашей кухни. Модель заключена в изящный корпус яркой расцветки. ЭЛЕМЕНТЫ КОНТРОЛЯ Для переключения между единицами измерения и сброса тары предусмотрены удобные кнопки. Итоговый результат отображается на крупном жидкокристаллическом дисплее. О ВАЖНЫХ ЦИФРАХ Предельная нагрузка на прибор может достигать 5 кг, поэтому он оптимально подойдёт для оценки массы самых разнообразных ингредиентов. Погрешность составляет всего 1 г – готовьте в наиболее точном соответствии с кулинарными рецептами. СТОПРОЦЕНТНАЯ ПРАКТИЧНОСТЬ Платформа сделана из качественного полированного стекла – за ним максимально легко ухаживать. Предотвратить скольжение по столу позволяют устойчивые ножки с прорезиненными накладками.
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Доставка
Отзывы


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