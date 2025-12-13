Весы кухонные электронные Vitek VT-2425 макс.вес:5кг черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материал корпуса
стекло
Материал платформы, чаши
стекло
Управление
автоматическое
Тип элементов питания
CR2032
Единицы измерения
граммы
Предел взвешивания, кг
5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
860 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 704005
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Материал корпуса
стекло
Материал платформы, чаши
стекло
Управление
автоматическое
Тип элементов питания
CR2032
Тарокомпенсация
Да
Основной цвет
черный
Единицы измерения
граммы
Предел взвешивания, кг
5
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х20х3
Вес, г.
593
Описание товара Весы кухонные электронные Vitek VT-2425 макс.вес:5кг черный
Весы кухонные электронные Vitek VT-2425 макс.вес:5кг черный
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Материал корпуса
стекло
Материал платформы, чаши
стекло
Управление
автоматическое
Тип элементов питания
CR2032
Тарокомпенсация
Да
Основной цвет
черный
Единицы измерения
граммы
Предел взвешивания, кг
5
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Весы кухонные электронные Vitek VT-2425 макс.вес:5кг черный
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие весы. проверяли вес готовых упакованных продуктов: плюс-минус 3-4 грамма. Ещё и температуру показывают)
Достоинства:
Комментарий:
точность очень хорошая, но на ярком освещении,т.е. на улице - ничего не видно
Достоинства:
Комментарий:
товар отличный. всё работало отлично, но отклеилась ножка и к сожалению потерялась. теперь надо что то мудрить.
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасные весы, пришли целые. Удобно то что переключить меру измерения можно в любой момент, не выключая.
Достоинства:
Комментарий:
Отличные весы, есть несколько единиц измерения. чувствуют изменения даже в 2-3 грамма.
Достоинства:
Комментарий:
Отличные компактные весы. С работой справляются, недостатков не отмечено.
Достоинства:
Комментарий:
вполне годные весы за свою цену. Точные, проверял эталонными гирьками
Достоинства:
Комментарий:
Весы кухонные отличного качества, удобный яркий дисплей. Батарейка-таблетка с комплекте, дизайн весов симпатичный, под любой интерьер на кухне. Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
За свои деньги супер, выглядит красиво, все как в карточке товара жаль пункты доставки отличаются, в остальном все хорошо
Весы кухонные электронные Vitek VT-2425 макс.вес:5кг черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Весы кухонные электронные Vitek VT-2425 макс.вес:5кг черный
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие весы. проверяли вес готовых упакованных продуктов: плюс-минус 3-4 грамма. Ещё и температуру показывают)
Достоинства:
Комментарий:
точность очень хорошая, но на ярком освещении,т.е. на улице - ничего не видно
Достоинства:
Комментарий:
товар отличный. всё работало отлично, но отклеилась ножка и к сожалению потерялась. теперь надо что то мудрить.
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасные весы, пришли целые. Удобно то что переключить меру измерения можно в любой момент, не выключая.
Достоинства:
Комментарий:
Отличные весы, есть несколько единиц измерения. чувствуют изменения даже в 2-3 грамма.
Достоинства:
Комментарий:
Отличные компактные весы. С работой справляются, недостатков не отмечено.
Достоинства:
Комментарий:
вполне годные весы за свою цену. Точные, проверял эталонными гирьками
Достоинства:
Комментарий:
Весы кухонные отличного качества, удобный яркий дисплей. Батарейка-таблетка с комплекте, дизайн весов симпатичный, под любой интерьер на кухне. Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
За свои деньги супер, выглядит красиво, все как в карточке товара жаль пункты доставки отличаются, в остальном все хорошо