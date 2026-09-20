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Видеокамера IP Trassir TR-D2151IR3 2.8-2.8мм купить с доставкой в Москве
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Видеокамера IP Trassir TR-D2151IR3 2.8-2.8мм

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Видеокамера IP Trassir TR-D2151IR3 2.8-2.8мм - фото 1
Видеокамера IP Trassir TR-D2151IR3 2.8-2.8мм - фото 2
Видеокамера IP Trassir TR-D2151IR3 2.8-2.8мм - фото 3
Видеокамера IP Trassir TR-D2151IR3 2.8-2.8мм - фото 4
Видеокамера IP Trassir TR-D2151IR3 2.8-2.8мм - фото 5
Видеокамера IP Trassir TR-D2151IR3 2.8-2.8мм - фото 6
Видеокамера IP Trassir TR-D2151IR3 2.8-2.8мм - фото 7
Видеокамера IP Trassir TR-D2151IR3 2.8-2.8мм - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокамера
  • Видеокамера IP Trassir TR-D2151IR3 2.8-2.8мм - фото 1
  • Видеокамера IP Trassir TR-D2151IR3 2.8-2.8мм - фото 2
  • Видеокамера IP Trassir TR-D2151IR3 2.8-2.8мм - фото 3
  • Видеокамера IP Trassir TR-D2151IR3 2.8-2.8мм - фото 4
  • Видеокамера IP Trassir TR-D2151IR3 2.8-2.8мм - фото 5
  • Видеокамера IP Trassir TR-D2151IR3 2.8-2.8мм - фото 6
  • Видеокамера IP Trassir TR-D2151IR3 2.8-2.8мм - фото 7
  • Видеокамера IP Trassir TR-D2151IR3 2.8-2.8мм - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 512416
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Характеристики

Бренд
Trassir
Тип товара
Видеокамера
Размеры в упаковке, см
2х1х1
Вес, г.
56

Описание товара Видеокамера IP Trassir TR-D2151IR3 2.8-2.8мм

TR-D2151IR3 (2.8 мм) укоМплектована объективом с фиксированным фокусным расстоянием 2.8 мм, углом обзора по горизонтали 102°, вертикали — 72°, апертурой F/1.8. Оснащена сетевым портом RJ-45, слотом для microSD емкостью до 128 Гбайт, разъемом питания. Питание — 12 В постоянного тока или PoE. Максимальная потребляемая мощность — 4.8 Вт. Размер — 183.3?67.3?63.9 мм. Вес — 460 г. 5 Мп (2592?1944) IP-камера TRASSIR TR-D2151IR3 (2.8 мм) адаптирована к уличной эксплуатации в любое время года и суток: защита корпуса от влаги и пыли — IP67, рабочие теМпературы — –40°C… +60°C, грозозащита — TVS 4000 V, дальность действия интегрированной подсветки — 35 м.

Отзывы о товаре Видеокамера IP Trassir TR-D2151IR3 2.8-2.8мм




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Характеристики
Бренд
Trassir
Тип товара
Видеокамера
Описание
TR-D2151IR3 (2.8 мм) укоМплектована объективом с фиксированным фокусным расстоянием 2.8 мм, углом обзора по горизонтали 102°, вертикали — 72°, апертурой F/1.8. Оснащена сетевым портом RJ-45, слотом для microSD емкостью до 128 Гбайт, разъемом питания. Питание — 12 В постоянного тока или PoE. Максимальная потребляемая мощность — 4.8 Вт. Размер — 183.3?67.3?63.9 мм. Вес — 460 г. 5 Мп (2592?1944) IP-камера TRASSIR TR-D2151IR3 (2.8 мм) адаптирована к уличной эксплуатации в любое время года и суток: защита корпуса от влаги и пыли — IP67, рабочие теМпературы — –40°C… +60°C, грозозащита — TVS 4000 V, дальность действия интегрированной подсветки — 35 м.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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