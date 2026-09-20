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Коврик-пазл Спорт-Импорт MТP-33109 "Мозаика с рыбами" (9 шт., 30х30 см.) купить с доставкой в Москве
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Коврик-пазл Спорт-Импорт MТP-33109 "Мозаика с рыбами" (9 шт., 30х30 см.)

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Коврик-пазл Спорт-Импорт MТP-33109 &quot;Мозаика с рыбами&quot; (9 шт., 30х30 см.) - фото 1
Коврик-пазл Спорт-Импорт MТP-33109 &quot;Мозаика с рыбами&quot; (9 шт., 30х30 см.) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Развивающий коврик
  • Коврик-пазл Спорт-Импорт MТP-33109 &quot;Мозаика с рыбами&quot; (9 шт., 30х30 см.) - фото 1
  • Коврик-пазл Спорт-Импорт MТP-33109 &quot;Мозаика с рыбами&quot; (9 шт., 30х30 см.) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%
1 120 руб.  2 074 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 511180
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Характеристики

Бренд
Спорт-Импорт
Тип товара
Развивающий коврик
Возраст
от 6 мес.
Материал
полимер
Страна производства
Китай
Тип товара
коврик-пазл
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х30х10
Вес, г.
800

Описание товара Коврик-пазл Спорт-Импорт MТP-33109 "Мозаика с рыбами" (9 шт., 30х30 см.)

Мягкий коврик-пазл Мозаика с рыбами. На каждой плитке расположена 1 рыбка. Фигурки рыбок составные, каждая составляется из 5-6 частей.



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Отзывы о товаре Коврик-пазл Спорт-Импорт MТP-33109 "Мозаика с рыбами" (9 шт., 30х30 см.)




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Характеристики
Бренд
Спорт-Импорт
Тип товара
Развивающий коврик
Возраст
от 6 мес.
Материал
полимер
Страна производства
Китай
Тип товара
коврик-пазл
Страна производитель
Китай
Описание
Мягкий коврик-пазл Мозаика с рыбами. На каждой плитке расположена 1 рыбка. Фигурки рыбок составные, каждая составляется из 5-6 частей.


Смотрите также: Детские мольберты
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коврик-пазл Спорт-Импорт MТP-33109 "Мозаика с рыбами" (9 шт., 30х30 см.) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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