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Коврик Флексика "Алфавит + Цифры" 45448 купить с доставкой в Москве
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Коврик Флексика "Алфавит + Цифры" 45448

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Коврик Флексика &quot;Алфавит + Цифры&quot; 45448
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Развивающий коврик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
1 510 руб.  2 312 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 511467
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Характеристики

Бренд
Флексика
Тип товара
Развивающий коврик
Возраст
от 6 мес.
Материал
полимер
Страна бренда
Россия
Страна производства
Россия
Тип товара
коврик-пазл
Ширина, см
95
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х29х2
Вес, г.
500

Описание товара Коврик Флексика "Алфавит + Цифры" 45448

Коврик состоит из 12 деталей-пазлов, внутри которых размещены пазлы с буквами и цифрами в разноцветных квадратиках. Развивает у ребёнка память, воображение, мелкую моторику рук, пространственное и логическое мышление. Выполнен из мягкого, прочного, нетоксичного материала- пенополиэтилен.



Смотрите также: Детские мольберты

Отзывы о товаре Коврик Флексика "Алфавит + Цифры" 45448




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Характеристики
Бренд
Флексика
Тип товара
Развивающий коврик
Возраст
от 6 мес.
Материал
полимер
Страна бренда
Россия
Страна производства
Россия
Тип товара
коврик-пазл
Ширина, см
95
Страна производитель
Китай
Описание
Коврик состоит из 12 деталей-пазлов, внутри которых размещены пазлы с буквами и цифрами в разноцветных квадратиках. Развивает у ребёнка память, воображение, мелкую моторику рук, пространственное и логическое мышление. Выполнен из мягкого, прочного, нетоксичного материала- пенополиэтилен.


Смотрите также: Детские мольберты
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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