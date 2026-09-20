Коврик Флексика "Алфавит + Цифры" 45448
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Развивающий коврик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%1 510 руб. 2 312 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 511467
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Развивающий коврик
Возраст
от 6 мес.
Материал
полимер
Страна бренда
Россия
Страна производства
Россия
Тип товара
коврик-пазл
Ширина, см
95
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х29х2
Вес, г.
500
Описание товара Коврик Флексика "Алфавит + Цифры" 45448
Коврик состоит из 12 деталей-пазлов, внутри которых размещены пазлы с буквами и цифрами в разноцветных квадратиках. Развивает у ребёнка память, воображение, мелкую моторику рук, пространственное и логическое мышление. Выполнен из мягкого, прочного, нетоксичного материала- пенополиэтилен.
Смотрите также: Детские мольберты
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Развивающий коврик
Возраст
от 6 мес.
Материал
полимер
Страна бренда
Россия
Страна производства
Россия
Тип товара
коврик-пазл
Ширина, см
95
Страна производитель
Китай
Коврик состоит из 12 деталей-пазлов, внутри которых размещены пазлы с буквами и цифрами в разноцветных квадратиках. Развивает у ребёнка память, воображение, мелкую моторику рук, пространственное и логическое мышление. Выполнен из мягкого, прочного, нетоксичного материала- пенополиэтилен.
Смотрите также: Детские мольберты
Смотрите также: Детские мольберты
Коврик Флексика "Алфавит + Цифры" 45448 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Коврик Флексика "Алфавит + Цифры" 45448