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Снегоуборщик Huter SGC 4000 (70/7/5)

Артикул: 51054
  • Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 4000 (70/7/5) - фото 1
  • Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 4000 (70/7/5) - фото 2
  • Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 4000 (70/7/5) - фото 3
Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 4000 (70/7/5) - фото 1
Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 4000 (70/7/5) - фото 2
Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 4000 (70/7/5) - фото 3
32 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 51054
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БрендHuter
Тип товараСнегоуборщик бензиновый
Электростартернет
Регулировка положения снегозаборникамеханическая
Число тактов работы бензинового двигателя4
Тип приводаколесный
Тип двигателябензиновый
Самоходностьесть
Родина брендаГермания
Объём топливного бака, л3 л
Объем топливного двигателя179 куб. см
Мощность топливного двигателя5.5 л. с.
Максимальная дальность выброса снега13 м
Задний ходесть
Наличие фарынет
Ширина захвата, мм560
Высота захвата, мм420
Длина, см85
Ширина, см53
Высота, см52
Вес, кг69
самоходный, мощность - 5.5 л. с. Размер захвата - 560x420 мм


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