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Характеристики
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%
67 460 руб.
90 000
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 574225
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Описание товара Снегоуборщик бензиновый Patriot PS 707 7л.с.
Простой в управлении снегоуборщик PATRIOT PS 707 предназначен для регулярного использования при расчистке террритории от снега. Двухступенчатая система со стальным шнеком подходит для уборки лежалого снега и измельчения ледяного наста, система расширителей XTS позволит увеличить эффективность уборки за счёт увеличения рабочей зоны. Трансмиссия с фрикционным диском позволяет легко регулировать передачи в зависимости от условий эксплуатации и количества снега. Созданные для работы в зимних условиях колеса Winter Extreme с гусеничным протектором обеспечат высокую проходимость и маневренность. Управление вынесено на отдельную панель оператора, дающую быстрый доступ ко всем его элементам.
Простой в управлении снегоуборщик PATRIOT PS 707 предназначен для регулярного использования при расчистке террритории от снега. Двухступенчатая система со стальным шнеком подходит для уборки лежалого снега и измельчения ледяного наста, система расширителей XTS позволит увеличить эффективность уборки за счёт увеличения рабочей зоны. Трансмиссия с фрикционным диском позволяет легко регулировать передачи в зависимости от условий эксплуатации и количества снега. Созданные для работы в зимних условиях колеса Winter Extreme с гусеничным протектором обеспечат высокую проходимость и маневренность. Управление вынесено на отдельную панель оператора, дающую быстрый доступ ко всем его элементам.
Снегоуборщик бензиновый Patriot PS 707 7л.с. - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 67460 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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