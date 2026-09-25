Самоходный бензиновый снегоуборщик ЗУБР СМБ-7-72, 72 см, 7 лс
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Характеристики
Описание товара Самоходный бензиновый снегоуборщик ЗУБР СМБ-7-72, 72 см, 7 лс
Универсальный и мощный снегоуборщик ЗУБР предназначен для эффективной очистки территории вокруг вашего дома. Оснащён зимним четырехтактным двигателем WINTER PRO, разработанным для надёжной работы в самых сложных зимних условиях. Преимущества: Двухступенчатая система обеспечивает быструю очистку и увеличивает дальность выброса снега Устойчивая к холоду трансмиссия с фрикционным механизмом позволяет легко настраивать скорость движения в широком диапазоне Винтовой механизм поворота желоба позволяет выбрасывать снег на расстояние до 12 метров Колеса диаметром 14 дюймов с агрессивным протектором гарантируют отличное сцепление с поверхностью и высокую проходимость Металлические шнеки-ледорубы предназначены для эффективной работы с любыми видами снега, включая слежавшийся и обледенелый Счетчик моточасов на панели - позволяет точно определять интервалы обслуживания Специальные срезные штифты диаметром 6x41 в шнеке защищают редуктор от повреждений при столкновении с посторонними предметами. LED-фары и дополнительная подсветка -гарантируют качественное освещение рабочей зоны в ночное время. Лопатка для очистки желоба и крыльчатки от льда в комплекте
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Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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