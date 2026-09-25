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Характеристики
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
Тип снегоуборщика
Бензиновый
Тип двигателя
4-х тактный
Самоходный
Да
Ширина захвата, см
72
Высота захвата, см
54
Дальность выброса снега
12
Объём топливного бака, л
3.6
Число тактов работы бензинового двигателя
4
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
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Описание товара Самоходный бензиновый снегоуборщик STEHER GST-772E, электростартер 220 В, 72 см, 7 лс, EXTREM
Бензиновый снегоуборщик STEHER GST-772E, предназначен для расчистки тротуаров и дорог от снега, для уборки снега на участках, придомовых территориях или расчистки пешеходных зон в общественных местах. Зимний четырехтактный двигатель SNOW series надежен в эксплуатации. Двухступенчатая система для эффективной расчистки снега. Трансмиссия с фрикционным диском обеспечивает легкую регулировку скорости в широком диапазоне. Колеса 14? с глубоким рисунком протектора обеспечивают превосходное сцепление с поверхностью и высокую проходимость. Усиленный ковш с дополнительными ребрами жесткости. LED-фара обеспечивает освещение рабочей зоны для работы в темное время суток. Электрический стартер 220 В для гарантированного запуска в самые суровые морозы. Лопатка для очистки желоба и крыльчатки ото льда в комплекте.
Бензиновый снегоуборщик STEHER GST-772E, предназначен для расчистки тротуаров и дорог от снега, для уборки снега на участках, придомовых территориях или расчистки пешеходных зон в общественных местах. Зимний четырехтактный двигатель SNOW series надежен в эксплуатации. Двухступенчатая система для эффективной расчистки снега. Трансмиссия с фрикционным диском обеспечивает легкую регулировку скорости в широком диапазоне. Колеса 14? с глубоким рисунком протектора обеспечивают превосходное сцепление с поверхностью и высокую проходимость. Усиленный ковш с дополнительными ребрами жесткости. LED-фара обеспечивает освещение рабочей зоны для работы в темное время суток. Электрический стартер 220 В для гарантированного запуска в самые суровые морозы. Лопатка для очистки желоба и крыльчатки ото льда в комплекте.
Самоходный бензиновый снегоуборщик STEHER GST-772E, электростартер 220 В, 72 см, 7 лс, EXTREM - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 53500 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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