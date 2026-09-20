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Кресло Aerocool GUARDIAN Ice Blue купить с доставкой в Москве
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Кресло Aerocool GUARDIAN Ice Blue

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные кресла
Ограничение по весу
150
Материал крестовины
нейлон
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
сетка/кожзам
Тип установки
на колесиках
Цвет
черный/синий
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  • Кресло Aerocool GUARDIAN Ice Blue - фото 3
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  • Кресло Aerocool GUARDIAN Ice Blue - фото 6
  • Кресло Aerocool GUARDIAN Ice Blue - фото 7
  • Кресло Aerocool GUARDIAN Ice Blue - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 505196
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Характеристики

Бренд
FORMULA
Тип товара
Компьютерные кресла
Ограничение по весу
150
Материал крестовины
нейлон
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
мультиблокировка
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
сетка/кожзам
Тип установки
на колесиках
Цвет
черный/синий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х40х20
Вес, кг.
18

Описание товара Кресло Aerocool GUARDIAN Ice Blue

Кресло Guardian разработано с учётом требований эргономичности и обеспечивает надёжную поддержку всех участков тела. Игровое кресло, обивка которого напоминает броню, идеально сочетает комфорт и стиль. Дышащий сетчатый материал позволит ощущать прохладу и свежесть даже после длительных многочасовых игровых сессий.



Теги товара: на колесиках

Отзывы о товаре Кресло Aerocool GUARDIAN Ice Blue




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
FORMULA
Тип товара
Компьютерные кресла
Ограничение по весу
150
Материал крестовины
нейлон
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
мультиблокировка
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
сетка/кожзам
Тип установки
на колесиках
Цвет
черный/синий
Страна производитель
Китай
Описание
Кресло Guardian разработано с учётом требований эргономичности и обеспечивает надёжную поддержку всех участков тела. Игровое кресло, обивка которого напоминает броню, идеально сочетает комфорт и стиль. Дышащий сетчатый материал позволит ощущать прохладу и свежесть даже после длительных многочасовых игровых сессий.


Теги товара: на колесиках
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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