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Мультиварка Матрена MA-011 5л 900Вт купить с доставкой в Москве
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Мультиварка Матрена MA-011 5л 900Вт

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Мультиварка Матрена MA-011 5л 900Вт - фото 1
Мультиварка Матрена MA-011 5л 900Вт - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Мультиварка Матрена MA-011 5л 900Вт - фото 1
  • Мультиварка Матрена MA-011 5л 900Вт - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 493190
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Характеристики

Бренд
Матрёна
Тип товара
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х30х29
Вес, кг.
3.08

Описание товара Мультиварка Матрена MA-011 5л 900Вт

Сейчас практически в каждом доме можно встретить такую «палочку-выручалочку» как мультиварка. Этот прибор станет незаменимым для тех, у кого просто напросто не хватает времени на готовку. Устройство достаточно компактно, не занимает много места. Мультиварка Матрена MA-011 — долговечный и очень нужный прибор на кухне. Управление простое и понятное. Такой прибор поможет приготовить любимую еду не тратя на это много времени. Представленная модель — это сочетание качества и современных технологий. Модель отличается компактностью. Корпус сделан из металла и оформлен в серебристо-черной расцветке. 5-литровая чаша с антипригарным покрытием позволяет за раз приготовить большой объем блюда.

Отзывы о товаре Мультиварка Матрена MA-011 5л 900Вт




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Характеристики
Бренд
Матрёна
Тип товара
Страна производитель
Китай
Описание
Сейчас практически в каждом доме можно встретить такую «палочку-выручалочку» как мультиварка. Этот прибор станет незаменимым для тех, у кого просто напросто не хватает времени на готовку. Устройство достаточно компактно, не занимает много места. Мультиварка Матрена MA-011 — долговечный и очень нужный прибор на кухне. Управление простое и понятное. Такой прибор поможет приготовить любимую еду не тратя на это много времени. Представленная модель — это сочетание качества и современных технологий. Модель отличается компактностью. Корпус сделан из металла и оформлен в серебристо-черной расцветке. 5-литровая чаша с антипригарным покрытием позволяет за раз приготовить большой объем блюда.
Самовывоз
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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