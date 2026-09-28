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Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 070 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 493190
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Описание товара Мультиварка Матрена MA-011 5л 900Вт
Сейчас практически в каждом доме можно встретить такую «палочку-выручалочку» как мультиварка. Этот прибор станет незаменимым для тех, у кого просто напросто не хватает времени на готовку. Устройство достаточно компактно, не занимает много места. Мультиварка Матрена MA-011 — долговечный и очень нужный прибор на кухне. Управление простое и понятное. Такой прибор поможет приготовить любимую еду не тратя на это много времени. Представленная модель — это сочетание качества и современных технологий. Модель отличается компактностью. Корпус сделан из металла и оформлен в серебристо-черной расцветке. 5-литровая чаша с антипригарным покрытием позволяет за раз приготовить большой объем блюда.
Сейчас практически в каждом доме можно встретить такую «палочку-выручалочку» как мультиварка. Этот прибор станет незаменимым для тех, у кого просто напросто не хватает времени на готовку. Устройство достаточно компактно, не занимает много места. Мультиварка Матрена MA-011 — долговечный и очень нужный прибор на кухне. Управление простое и понятное. Такой прибор поможет приготовить любимую еду не тратя на это много времени. Представленная модель — это сочетание качества и современных технологий. Модель отличается компактностью. Корпус сделан из металла и оформлен в серебристо-черной расцветке. 5-литровая чаша с антипригарным покрытием позволяет за раз приготовить большой объем блюда.
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